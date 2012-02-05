В Севастополе маршрутка протаранила троллейбус

В Севастополе маршрутка врезалась в троллейбус. По словам очевидцев, многие пострадали.

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, сообщили пользователи городского форума.

"Была одним из пассажиров "Богдан"... вроде все живы, но пострадавших много... сама отделалась ушибом ноги", - написала пострадавшая в аварии.

Она рассказала, что во время движения водитель протирал тряпкой стекло и во время этого влетел в троллейбус.

По словам местных, внутри салона маршрутки оторваны перила, разбита кабина водителя.

"Удар был сильный. Троллейбус же, как всегда в таких ситуациях, "попадает" меньше из-за габаритов и качество сборки", - считает свидетель происшествия.