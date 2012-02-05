В Севастополе маршрутка протаранила троллейбус
12:46, 05 февраля 2012Разное
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Водитель как раз протирал тряпкой стекло
В Севастополе маршрутка врезалась в троллейбус. По словам очевидцев, многие пострадали.
ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, сообщили пользователи городского форума.
"Была одним из пассажиров "Богдан"... вроде все живы, но пострадавших много... сама отделалась ушибом ноги", - написала пострадавшая в аварии.
Она рассказала, что во время движения водитель протирал тряпкой стекло и во время этого влетел в троллейбус.
По словам местных, внутри салона маршрутки оторваны перила, разбита кабина водителя.
"Удар был сильный. Троллейбус же, как всегда в таких ситуациях, "попадает" меньше из-за габаритов и качество сборки", - считает свидетель происшествия.ТСН
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