Немцы возмущены ревом самолетов

Крупные демонстрации против шума самолётов при взлёте и посадке в аэропортах, прошли в субботу в крупнейших городах Германии - Франкфурте-на-Майне и Берлине, сообщает журнал Focus.

По данным полиции, во Франкфурте, где расположен крупнейший в Германии и третий по величине в Европе аэропорт, собрались около шести тысяч демонстрантов. Устроители акции говорят о десяти тысячах участников. Протестующие требовали запрета на ночные авиарейсы, а также отказа от планов расширения аэропорта.

На акцию протеста против расширения старого берлинского аэропорта Шенефельд пришли около 600 человек.

В обоих аэропортах демонстранты, многие из которых с детьми, гремели вёдрами, банками и прочими металлическими предметами. Некоторые протестующие пришли в промышленных наушниках. Демонстранты требовали введения запрета на полёты с 22.00 до 6.00, а также отказа от строительства в аэропортах новых взлётно-посадочных полос.

Глава компании Fraport, оператора аэропорта Франкфурта-на-Майне, Штефан Шульте, выразил в субботу "глубокое понимание" позиции протестующих: "Новые нагрузки, связанные с выполнением полётов, для них слишком высоки. Я заверяю местных жителей, что мы вместе с огромным усердием работаем над поиском решений для снижения этих нагрузок", - заявил он.

Ранее в столице Германии существовало целых три международных аэропорта, отмечает РИА Новости. В 2008 году прекратил свою работу аэропорт Темпельхоф, функционировавший с начала 1920-х годов. В настоящее время проводится масштабное расширение и перестройка аэропорта Шенефельд, некогда центрального аэропорта Германской Демократической Республики. Третьего июня 2012 года на месте Шенефельда планируется открыть новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. В этот же день единственный на данный момент действующий столичный аэропорт Тегель должен прекратить работу.