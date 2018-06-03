Мельниченко: Я готов пойти в суд, чтобы свидетельствовать против Кучмы

Израильская журналистка побывала в гостях у Николая Мельниченко, который упрямо надеется, что справедливость восторжествует и фигуранты его пленок в конце концов сядут на скамью подсудимых...

Майор Николай Мельниченко, на которого уже давно точит зуб украинская мафия, нашел прибежище в одном из кварталов израильского города Тель-Авива. Мы долго налаживали связь, и в конечном итоге Мельниченко, поняв, что я не имею никакого отношения к украинскому «правосудию» или спецслужбам его государства, решился на встречу.

Мы пересеклись в вестибюле одной из гостиниц на побережье моря. Он сказал, что почти каждый день ходит купаться, хотя для нас, израильтян, вода уже слишком холодная – 18 – 20 градусов.

Он сохранил офицерскую выправку, несмотря на то, что уже более десяти лет не служит в силовых структурах.

В Израиле Николай находится несколько месяцев: выехал из Украины после того, как прокуратура возобновила против него уголовное дело за разглашение государственных тайн – об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, коррупции и других преступлениях тогдашней украинской власти. В конце 90-х Мельниченко служил в охране президента Кучмы, и когда узнал о теневой, незаконной деятельности президента, тайно установил в его кабинете диктофон. Записи, сделанные Мельниченко, буквально потрясли мир. Однако вместо того, чтобы начать следствие по фигурантам «пленок Мельниченко», Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против самого майора. Он получил политическое убежище в США, однако потом, со сменой власти, вернулся в Украину. В конце концов, прокуратура таки возбудила уголовное дело против экс-президента Кучмы, касающееся убийства Гонгадзе и избиения другого лица – журналиста Подольского. Но мафия не дремлет...

Конституционный суд Украины, который и раньше отличался сомнительными вердиктами, принял решение, согласно которому доказательства, полученные незаконным путем, не могут приниматься судом во внимание. Здесь намеренно путают две вещи: доказательства, которые предоставляет свидетель, и доказательства, собираемые следствием. Действительно, доказательства следствия должны быть кристально чистыми и законными. Но данные свидетелей – это совсем другая история. Свидетельствовать в цивилизованном государстве и цивилизованном суде может даже квартирный вор, который залез в помещение и стал свидетелем убийства. Хотя вел наблюдение или записывал его на видео незаконным путем.

Следующим шагом мафии стало возобновление уголовного дела против Мельниченко, которое в свое время было закрыто. Николаю удалось сбежать, и довольно своевременно, поскольку сразу после того Шевченковский суд Киева выдал ордер на его арест. Следовательно, коррупционеры и убийцы гуляют на свободе, а тот, кто вывел их на чистую воду, может загреметь в тюрьму. Это в лучшем случае...

- Николай, как вам удалось выскользнуть из рук украинских правоохранителей, ведь когда опять возбудили против вас уголовное дело, то наверняка взяли у вас подписку о невыезде.

- Они это сделали незаконно – мне не сообщили о возбуждении уголовного дела, хотя должны были это сделать на протяжении трех дней, поэтому и подписки никакой не брали. Могу сказать, что покинул Украину я вполне легально.

- А кто занимается вашим делом? Кто выполняет заказ, направленный на вашу нейтрализацию?

- Дело передано в СБУ. Хотя, еще раз говорю, официально мне о нем даже не сообщали.

- И что вам инкриминируют? Какие тайны вы якобы разгласили?

- Наверное, об убийстве Георгия Гонгадзе и многочисленных коррупционных сделках, факты притеснения прессы, насилия...

- Какие, по вашему мнению, дальнейшие шаги мафии?

- Мне стало известно, что в среду, о 14.00 Печерский районный суд должен отменить постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы.

- Но суд его еще не рассматривал.

- В том-то и суть: они не хотят допустить, чтобы преступления рассматривались в суде. Понятно, что ожидаемое в среду решение будет незаконным. Но за этим стоят огромные деньги. Деньги у нас перевешивают силу закона.

- Это значит, что дело Гонгадзе так и останется нераскрытым?

- Да. Хотя в глазах общественности оно давно «расследовано».

- Но Кучма утверждает, что записи смонтированы, и вообще фальшивые.

- Утверждать можно что угодно, но в Украине нет политиков, которые сомневались бы в подлинности записей, что бы они ни говороили публично. А если Кучма так уверен, что записи фальшивые, то пусть закажет самую авторитетную экспертизу – это же вроде в его интересах. Пусть эксперты скажут свое слово. Но он этого не делал и никогда не сделает. И еще: если записи сфальсифицированы, то почему они не хотят допустить привлечения их в качестве доказательства, раздобытого «незаконным путем»? Пусть определятся – пленки либо «фальшивые», либо записаны «незаконным путем». Это вещи, которые исключают друг друга...

- Николай, а чем вы занимаетесь в Израиле, ну, кроме того, что скрываетесь от украинского «правосудия».

- Завершаю одно важное дело, о котором говорить пока еще не могу...

- Чтобы сохранить интригу?

- Ну, пусть будет так.

- А где вы живете в Израиле?

- Если вам интересно, можете посмотреть сами.

К моему удивлению, Мельниченко доверчиво приглашает в свое жилище на улице Фришмана. Мы идем к его дому, он делится особенностями своей жизни в Тель-Авиве.

- Я впервые в Израиле, чувствую себя здесь не менее безопасно, чем в Штатах. Хотя, конечно, риск того, что меня отследит украинская мафия, которая предпринимала неоднократные попытки меня уничтожить, остается.

- Вы общались с израильскими спецслужбами?

- Я не могу отвечать на этот вопрос.

- За вами следят?

- Не знаю. Я этим не интересуюсь.

- А как бы вы действовали, если бы заметили за собой «хвост»?

- Говорю, меня это не заботит.

Николай Мельниченко живет на втором этаже трехэтажного дома в двухкомнатной довольно скромной квартире. Окна выходят во дворик, где расположен небольшой ресторанчик.

- Изредка там обедаю, - говорит он, - там блюда кошерные, без мяса (мясо не совмещается с молоком, на котором здесь готовят некоторые блюда), а я вегетарианец. Кстати, что вам приготовить?

Я долго колеблюсь, но Николай убеждает, что ужасно любит готовить, поэтому я заказываю пасту с грибами в белом соусе. Николай окунается в кухонные заботы, я между тем рассматриваю вещи в гостиной. На столике – какие-то документы, планшет с включенным Интернетом, большая тарелка с израильскими монетами – на глаз, шекелей 200. В целом – чистота и порядок.

Николай искусно сервирует стол, паста выходит очень нежная.

- У вас кто-нибудь бывает в гостях?

- Если вы имеете в виду девушек, то нет, - категорически говорит он.

- У вас есть девушка?

- Да, в Украине, - коротко отвечает он.

- Скучаете по ней?

Утвердительно кивает головой.

- А за счет чего вы живете в Израиле?

- У меня есть друзья во многих странах, в том числе и здесь.

- А когда собираетесь возвращаться в Украину?

- Когда нужно будет свидетельствовать в суде против Кучмы.

- Думаете, такой момент когда-нибудь наступит?

- Хочу в это верить, хотя дело пытаются закрыть.

…Во время недавнего визита в Израиль президента Украины Виктора Януковича произошел досадный инцидент. Мельниченко забронировал номер в той же гостинице в Иерусалиме, в которой остановился Янукович. Николай, по его словам, намеревался передать Януковичу какие-то важные материалы, однако украинская сторона пошла на скандал. Вместо того, чтобы тихонько выслушать Мельниченко – пусть на уровне клерков протокола или даже Управления государственной охраны – израильской службе охраны «Шабак» была передана ориентировка: задержать как опасное лицо, которое может совершить покушение на президента.

Мне так и не понятно, что за этим стояло – сознательная провокация (чтобы подставить шефа СБУ Валерия Хорошковского, который был в составе делегации) или непрофессионализм украинских спецслужб. Ведь несложно было просчитать, что арестовывать Мельниченко израильская полиция не будет ни при каких обстоятельствах, потому что знают цену выдвинутым против него обвинениям, а сам Николай в случае каких-то резких движений никоим образом не будет молчать. Излишне говорить, что украинские «спецы» хорошо знают, что в действительности никакой опасности жизни президента Мельниченко представлять не мог.

В итоге израильская полиция задержала его на несколько часов по ориентировке украинской стороны и, разведя руками, отпустила. А вся информация о государственном визите Януковича в СМИ сводилась к сообщению о бессмысленном задержании майора Мельниченко, который так и не смог встретиться со своим президентом и передать ему какие-то материалы.

К чести господина Хорошковского, он отказался комментировать это событие.

- Николай, а какие материалы вы собирались передать Виктору Януковичу?

- Они касаются его окружения. Думаю, что рано или поздно я таки передам их ему или его доверенному лицу.

...Мельниченко, как и был, так и остается безнадежным романтиком. Он верит, что справедливость в конечном итоге восторжествует, фигурантов его пленок привлекут к ответственности, дело Гонгадзе и другие многочисленные преступления, совершенные высокопоставленными должностными лицами, будут расследованы.

Но все эти десять лет ему приходится жить в огромном напряжении. Его жизнь постоянно в опасности.

Закончится ли это когда-то? Наступит ли та справедливость, в которую так верит Мельниченко и многие его сограждане?