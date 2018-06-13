Как УНИАН Леонида Кравчука от ”полной ерунды” спасал

«Вооруженные силы России», – написано на кресте, презентованном первым Президентом Украины музею на военном кладбище США. Нам удалось объяснить этот феномен… – Каково же было мое удивление, когда я увидел эту медаль, – говорит Игорь Шпак. Нештатный корреспондент УНИАН во время своей поездки по США посетил знаменитое Арлингтонское национальное кладбище, находящееся в штате Вирджиния. Здесь захоронено 260 тысяч человек, и это в первую очередь ветераны, участвовавшие во всех войнах, начиная от Американской революции 18-го века. Покоятся здесь также президенты, председатели Верховного суда и астронавты.

При кладбище функционирует небольшой музей, где VIP-посетители оставляют свои подарки.

Судя по одному из таких артефактов, 5 марта 1994 году этот музей посетил Леонид Кравчук. Он презентовал погибшим героям нечто, названное президентской медалью, если верить подписи под ней на английском. Интересно, что президентская медаль первого Президента Украины представляет собой крест серебристого цвета с изображением двуглавого орла посредине.

На медали красуется надпись: «Вооруженные силы России». Игорь Шпак сфотографировал медаль: качество изображения оставляет желать лучшего, но в принципе суть ясна. Наш земляк попытался узнать, почему под медалью России стоит такая подпись, но был выходной день, руководство кладбища на работе не оказалось.

Причину недоразумения мы выясняли, находясь в Киеве.

Сначала обратились к пресс-секретарю Леонида Макаровича, но, видимо, ей этот вопрос показался чересчур ничтожным, и нас попросили перезвонить через две недели. Мы решили вообще не перезванивать: действительно слишком уж мелка эта медаль.

Набрали Арлингтонское кладбище: секретарь сказала, что этот вопрос надо решать с местным историком мистером Шерлоком. Неделю мы звонили ему, но общались только с автоответчиком. После неудач с Америкой обратились к отечественным и российским специалистам с просьбой прокомментировать данный феномен.

– Единственное, что могу сказать: этот крест, на котором написано «Вооруженные силы России», не имеет никакого отношения к наградной системе России, – сказал нам киевский нумизмат Павел Демченко.

А вот какое письмо нам прислал Виталий Шляга, помощник администратора российского Клуба «Нумизмат» (приводим буквально):

– Наше мнение, что этот орден – это полная ерунда. Никаких официальных бумаг по таким орденам нет, это во-первых. Во-вторых, непонятно причем здесь Президент Украины Кравчук, если орден посвящен Вооруженным силам России и на нем изображен военный геральдический знак, эмблема Вооруженных сил Российской Федерации. В-третьих, эмблема изображена с большими погрешностями, которые недопустимы на государственных наградах. Ну и, в-четвертых, качество чеканки просто ужасное. Поэтому вердикт: е-рун-да.

Вполне может быть, что это какой-то частный выпуск по чьему-то заказу. Американцы, кстати, очень любят заказывать подобные вещи, по поводу и без, и вручать их друг другу.

Такая вот безрадостная картина получается. Кто-то, возможно, даже это был не Леонид Кравчук, подарил американским героям железку, цена которой – ломаный грош. А стрелки оказались переведенными на Леонида Макаровича.

Наконец, нам удалось дозвониться и разъяснить проблему госпоже Кори Маккарти, представительнице пресс-службы Арлингтонского кладбища. Она передала наше письмо неуловимому господину Шерлоку, местному историку. Мы наконец дождались ответа, а история получила довольно курьёзное продолжение.

«Я узнал, что медаль была действительно подарена нам Президентом Кравчуком 5 марта 1994 года, когда он посетил Могилу Неизвестного Солдата. Она находится в той же витрине, что и “Российский Крест” (как раз справа от этого креста). Эта медаль с коричневой лентой, на которой небольшие синие и желтые полоски, на самой медали - цифра “33”. Очевидно, подписи под медалями были случайно переставлены при ремонте или обычной уборке витрины. Я поставил на место идентификационную бирку под украинской медалью. Хочу поблагодарить вас за то, что вы обратили наше внимание на этот случай, и я смог исправить ошибку», - таков был ответ мистера Шерлока.

Справка

Каждый год на Арлингтонском кладбище производится около 5400 новых захоронений. Это одно из двух национальных кладбищ, находящихся под юрисдикцией Министерства сухопутных сил (на втором кладбище – в Вашингтоне – производятся захоронения солдат и летчиков). Каждый год Арлингтонское национальное кладбище посещает около 4 миллионов человек. Наиболее посещаемые места – могила Неизвестного солдата и могила бывшего президента Джона Фицджеральда Кеннеди, на которой горит вечный огонь. Официальный сайт кладбища: http://www.arlingtoncemetery.org