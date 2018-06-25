Самый высокий человек в мире Леонид Стадник рассказал УНИАН, что для него - проблема номер один

“Я уже не хочу измерять свой рост. Официально он остался на отметке 2 метра 53 сантиметра. Но я еще подрос, потому что начал ударяться головой о ветви, о которые раньше не бился...” В то время, пока так называемая «политическая элита» живет своей жизнью, маленькие украинцы живут своей. А маленький и в то же время самый большой украинец в мире Леонид Стадник вообще живет отдельной жизнью, которая и обычному маленькому украинцу, и политику мало понятна.

Леониду Степановичу недавно сделали операцию на головном мозге – удалили опухоль, которая способствовала выработке гормона роста. То есть в свои 41 год он еще продолжал расти. Несколько лет назад его рост зафиксировали на отметке 2 метра 53 сантиметра, после этого он наотрез отказывается его измерять. Как можно было понять из общения с господином Леонидом, это потому, что его рост уже слишком его донимает, для него это - проблема номер один. В то время как другие великаны, например, турок Султан Косен (247 сантиметров высотой) охотно фотографируются, стремится попасть в Книгу рекордов Гинесса, Леонида Стадника его уникальность, мягко говоря, не радует. «Я просто хочу покоя и хочу быть здоровым», – говорит он.

Леонид Степанович живет с мамой и родной сестрой. Мама часто болеет - ноги, сестра – на группе инвалидности. Он сам пока тоже не лучшим образом себя чувствует: зрение после операции восстанавливается медленно (опухоль давила на зрительные нервы). Но пан Леонид не перестает верить, что все будет хорошо, и он вскоре хорошо будет видеть.

С паном Леонидом часами можно говорить о его увлечении – садоводстве. Сидя посреди собственноручно выращенного виноградика в своем селе Подолянцы, что на Житомирщине, Леонид Стадник, рассказал нам, чем сейчас живет и о чем мечтает.

В конце нашего разговора Леонид Степанович попросил через УНИАН выразить благодарность врачам, поварам, медсестрам и санитаркам больницы Феофания, где ему делали операцию, за чуткость и доброту. Поблагодарить, в частности, хирургов, которые его оперировали: Александра Возняка, профессора Колдвела, врача Романа Иллюка, главного врача Феофании Игоря Семенова, Зиновия Митника. Также Леонид Стадник не забывает о подарке экс-президента Виктора Ющенко – автомобиле, благодаря которому ездит, куда ему нужно.

Пан Леонид, как вы узнали, что вам нужно делать операцию? Это все произошло по воле Божьей. Ко мне ежегодно приезжает мой друг Джим из Америки. Он доктор медицины в США. В начале мая этого года он опять приехал. И когда мы каждый раз отвозим Джима в аэропорт «Борисполь», то обязательно заезжаем в «Евролаб» (там еще при Викторе Ющенко мне дали стопроцентную скидку), сдаем кровь на анализы и вечером мне уже присылают результаты. В этот раз тесты крови оказались очень плохие. И мои врачи написали письмо, что опухоль у меня в мозгу ожила, и мне нужно немедленно идти на лечение.

Было нужно сделать МРТ, но в Евролабе этого не смогли сделать, потому что я по ширине плеч не входил в их томограф. А в Феофании, выяснилось, есть такой томограф, который мне подходит.

Он мне написал письмо, а у меня когда-то была такая привычка отвечать на все письма. Потому, как тех писем было уже слишком много, я физически уже этого не мог делать.

А вы были в гостях у Джима в Америке? Нет. Он приглашал, но Америка – это очень далеко для меня. Я самолетом еще вообще не летал, боюсь. Я был во Франции, Германии. Ездил автобусом. Меня приглашал наш выходец из Украины, который живет в Германии.

В самолете дают спиртное, чтобы расслабиться и не бояться. Я совсем не пью. Еще даже пива не пил в своей жизни. И сигарет не курил.

У вас такой принцип? Да, это жизненный принцип.

Много писем получаете? Сейчас не очень. Может, потому, что я в свое время не успевал отвечать на них, потому многие отсеялись. Теперь в основном пишут на електронку.

Что обычно вам пишут? Обычно предлагают какую-то помощь, дают советы в жизненных ситуациях.

Было такое, что ко мне обращались фирмы, просили позволить пошить мне обувь. Я не отказывался, конечно. Но этот период уже прошел. Потом оказалось, что две фирмы, которые приезжали ко мне, конкурировали одна с другой. Например, приезжают Георг Вессель из Германии и бельгийцы в тот же день. Они все производят обувь. Меня удивило, что они приехали в один день. Потом выяснилось, что это просто Вессель узнал, что бельгийцы едут, тоже быстро приехал.

Сейчас никто не приезжает, но тогда меня были хорошо обули и одели. Относительно этого я сейчас спокоен. Вот недавно мне в Запорожье сшили сандалии.

Вы продлили регистрацию в Книге рекордов Гиннеса? Сейчас зарегистрирован турок – как самый высокий в мире человек. Я не хотел больше регистрироваться, считаю это нецелесообразным, мне от этого ни холодно, ни жарко. Чтобы зарегистрироваться в Книге, нужно заплатить почти 400, а какая выгода с этого? Никакой. Я не хочу оскорбить Книгу рекордов Гиннеса, но выгода регистрации в ней – вещь очень субъективная. Кто-то регистрируется ради рекламы, а я хочу покоя. Потому что когда я был в Книге, это было что-то страшное, не было свободной минуты. В любое время мог кто-то приехать и сказать, что он проехал две тысячи километров и стоит под воротами, чтобы со мной сфотографироваться. Я говорю, хорошо, не возражаю, а оно вам зачем, спрашиваю. А тот говорит, просто для прикола... То есть эта публичность меня была просто замучила.

Я прожил с этой опухолью 30 лет. Когда-то, когда ее обнаружили, она вообще была неоперабельна. Меня тогда отправили домой и сказали, что есть шесть месяцев, а может, и нет, а я еще прожил 30 лет. Потом все эти годы опухоль то появлялась, то исчезала. Несколько лет назад анализы показали, что она оторвалась от гипофиза, почти умерла и все меньше продуцирует гормон роста. А в этом году она стала очень активной, гормон роста увеличился в 50 раз.

То есть все это время вы еще росли? Какой сейчас у вас рост? Черт его знает, я уже не хочу измерять. Мой официальный рост остался на отметке 2 метра 53 сантиметра. После того, скорее всего, я еще подрос, потому что несколько раз ударялся головой о ветви деревьев, о которые раньше не бился.

Слышала, что у вас хобби – выращивать виноград.

Да, у меня почти 140 сортов винограда. Сад, огород – это мое хобби.

Что вы делаете с виноградом, если вино не пьете? Сок делаю. Придется купить соковарку...

Чем еще вы занимаетесь? Смотрите новости, интересуетесь политикой? Я вообще человек - немного принципиальный в жизни. И один из моих принципов – считаю, что в политику должны идти лишь те, кто в ней идеально разбирается. Как по мне, я слабо разбираюсь в политике, чтобы делать какой-то выбор или отдавать предпочтение. Я смотрю, констатирую, но вкусов каких-то нет.

Но вы ходите голосовать. За кого голосовали на последних выборах? На последних выборах голосовал за того, кто сейчас сидит в тюрьме, – за Луценко. Он мне импонирует своей прямотой высказываний.

Достаточную ли помощь получаете от государства? У меня есть пенсия по инвалидности. Мне хватает. Пока мне позволяет здоровье, наша семья занимается хозяйством: держим корову, свиней, кур. Соответственно, есть молоко, мясо, яйца, овощи.

А какую-то официальную работу имеете? Нет, не работаю с 2004 года. Хозяйство, в котором я работал ветврачом, закрылось.

А Виктор Андреевич после того, как вам подарил машину, заезжал к вам? Нет. Но я в целом уважаю его. Он – молодец, добрый человек, я это почувствовал во время наших нескольких встреч (последняя – в 2006 году). Но его добротой воспользовались некоторые люди не так, как нужно.

Что вы читаете? Сейчас в целом меньше читаю, чем раньше. Читаю книжки, периодику: о винограде, садоводстве. Мои любимые книги – Джеймса Хериота «Обо всех созданиях – больших и малых», «Обо всех созданиях – прекрасных и удивительных», «Обо всех созданиях – прекрасных и умных», «Собачьи истории».

Есть ли у вас мечты?

Сейчас хочу только одного – быть здоровым, чтобы опять радоваться жизни и заниматься своими любимыми делами: садоводством, виноградарством. Вот вышел сегодня на виноградник, душа радуется, что я уже здесь, но досадно, что почти ничего не вижу, и не могу, как следует, присмотреть за ним.

А почему виноград? Это же не лучший вариант для Житомирской области. Потому и виноград, что это не его территория. Не хочется выращивать то, что совсем беспроблемно. Я захотел пойти против ветра, никогда не любил легких путей. Хотя житомирский климат не для винограда, но у меня с ним проблем нет, некоторые кусты уже десять лет хорошо родили.

А пасека вас не интересует? Пока еще нет. Возможно, со временем. Я немного неадекватно реагирую на укусы пчел. Нет, не аллергия, мне просто больно.

Мне когда-то Виктор Андреевич предлагал несколько ульев, но я отказался, потом пожалел, подумал, может стоило бы попробовать, потому что практиески все пасечники – долгожители, за счет того, что когда ковыряются в улье, дышат этим воздухом – с ионами прополиса.

Были ли у вас когда-либо девушки? Были, но это уже было давно. Потом наступило такое время, что у меня появились очень много проблем: с обувью, одеждой и главное – здоровьем. Тогда я принял решение, что не стоит свои проблемы перекладывать на чьи-то хрупкие плечи и стал жить сам по себе, со своей семьей.