"Бойцовский день" Тимошенко: скандал, слово из трех букв и свинья для Януковича

В судебном заседании по делу Юлии Тимошенко 6 июля страсти бурлили не на шутку. Дошло до вызова “скорой”, потасовки нардепов с “Грифоном”, “Беркута” - с нардепами и журналистами и “вытеснения” подсудимой милицией из зала суда...

Утреннее заседание Печерского суда началось с уже традиционного обмена любезностями между Тимошенко и судьей по ее делу Родионом Киреевым. В ответ на вопрос, почему она не встает, обращаясь к судье, экс-премьер отбрила: «Когда в Украине будет суд, а не абсурд, тогда я буду обращаться к судье стоя». И получила первое в этот день предупреждение за неуважение к суду.

Некоторое время было относительно тихо: защита Тимошенко усердно подавала в очередной раз ходатайства о продлении сроков ознакомления с материалами дела и отводе судьи, Юлия Владимировна развлекала читателей своего твиттера сообщениями типа: «Главный "разведчик" страны возбудил дело по фальшивкам 96 года. Даю подсказку: еще есть тема по монголо-татарскому игу. За поддержку Золотой Орды»... а нардепи-бютовцы, прибывшие в суд морально поддержать своего лидера, периодически вступали в словесные баталии с судьей, прокурорами и сотрудниками судебной милиции «Грифон».

Первый гром грянул, когда Киреев велел принудительно вывести из зала нардепа Михаила Косива. Понятно, нардепы не забыли напомнить грифоновцам о своем неприкосновенном статусе, но судья был неумолимым: пока избранника не выведут, он заседание не будет вести. В итоге нардепа все же вывели... врачи. Косиву стало плохо, и его забрала “скорая”.

Еще одним моментом, вызвавшим напряжение в зале, стал запрет суда на прямую трансляцию, фото- и видеофиксацию заседания по делу Тимошенко до завершения допроса свидетелей. Прокуроры мотивировали эту просьбу тем, что еще не допрошенные свидетели могут узнать о ходе событий в суде, и это может повлиять на их показания. Экс-премьер, понятно, выступала категорически против. По ее мнению, такой запрет доказывает, что власти, развернувшей против нее “политические репрессии”, “нужно абсолютно засекретить процесс” и “где-то в лесу тайно, быстро” вынести ей приговор. Впрочем, журналистов из судебного зала на тот момент выгонять не стали.

Похоже, переломным моментом, после которого обмен сторон колкостями сменился открытой конфронтацией, стало решение судьи Киреева о допуске к судебному разбирательству дела Тимошенко Владимира Скопича в качестве представителя Нафтогаза - гражданского истца в этом процессе. Тимошенко заявила, что считает недопустимым и не признает этого решения, потому что, по ее мнению, господин Скопич - не просто представитель Нафтогаза в суде, а - “человек компании РосУкрЭнерго”.

Дальше события развивались быстро. “Грифон” получил указание судьи вывести еще одного бютовца - Евгения Суслова, поскольку тот все время перекрикивал судью, донося до собравшихся свою точку зрения на судебный процесс. На подмогу вызывали “Беркут” во главе, как ни странно, с заместителем министра внутренних дел Владимиром Ратушняком. И те уже не церемонились с собравшимися: грубо вытолкали из судебного зала и нардепов, и прессу, не разбирая - кого велели выводить, кого - нет, и даже - к мужчине или к женщине применяют силу. До “переломанных костей” и “пробитых голов”, как сообщила Юлия Владимировна в своем твиттере, слава Богу, не дошло, но аппаратуру “5-му каналу”, который вел прямую трансляцию, в столкновении повредили...

Да и гаранту немалую свинью подложили... Пресс-служба Виктора Януковича, хронически страдающего замедленной реакцией, уже через час с небольшим после столкновения в Печерском суде радостно сообщила об образовании при Президенте межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов с целью “гарантирования конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечения защиты прав журналистов”. Понятно, что реакцию это совпадение вызывало вполне однозначную.

Дальше были: заявление Тимошенко о том, что судья Киреев “20 из 32 раз нарушал судейскую присягу”, “крышевал наркоманию и убийц” и “выносил оправдательные приговоры наркоторговцам”. В придачу - слово "нелюдь", несколько раз открыто произнесенное Тимошенко в лицо Кирееву, и "слово их трех букв" (по данным Украинской правды, это было - “лох”), которое Юлия Владимировна бросила в сторону судьи, дождавшись, пока он будет проходить мимо нее. Потом она по решению судьи и под натиском милиции покинула судебный зал. Прокуроры заявили, что хотят открыть еще одно дело - о стычке в Печерском суде. Судья Киреев поздно прозрел: он не мог дальше продолжать заседание, потому что выгнал из зала Тимошенко, а процесс как раз дошел до той стадии, на которой ей должны были объявить ее права. Поэтому “силовой аттракцион” все-таки пришлось свернуть. До завтра...