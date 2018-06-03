Оксана Билозир отпраздновала ”звездный” юбилей на Грушевского

30 мая народный депутат Украины, известная певица Оксана Билозир отпраздновала юбилей. Именинница ждала много VIP-гостей, поэтому для праздника выбрала дом приемов на Грушевского. Этот престижный зал находится как раз напротив Верховной Рады, и все коллеги по фракции смогли вырваться с вечернего заседания и хоть на минутку забежать поздравить именинницу.

Основные хлопоты по организации вечера взял на себя муж Оксаны - Роман. Трудно сосчитать, кого среди приглашенных было больше - коллег по парламенту или по сцене. Юбиляр встречала гостей в длинном вечернем платье от любимого дизайнера Роксоланы Богуцкой. Поздравить пришли Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Алла Кудлай, Иво Бобул, Павел Зибров, Лилия Сандулеса, Виталий и Светлана Билоножко, Василий Илащук.

Среди политиков были представители всех парламентских фракций, лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко, все женщины-депутаты “Нашей Украины”, киевский губернатор Вера Ульянченко. В результате гостей собралось довольно много, около двухсот.

Именинница призналась, что переволновалась перед праздником, но относится к своей круглой дате “как к математике.” “Я чувствую себя очень молодой, на высокой волне открытых возможностей, желаний и достойных целей ”- улыбалась друзьям Билозир.

От президентской семьи любимую певицу поздравила Екатерина Ющенко. И хотя Оксана Владимировна так и не сказала, что подарили ей Виктор и Екатерина Ющенко, но призналась, что "это был очень хороший приятный подарок. Каждый подарок от семьи Президента уникален и уже как раритет в нашей семье. Обычно, это произведения искусства, которые будут передаваться из поколения в поколение моим детям.”

Группа депутатов “Нашей Украины – Петр Порошенко, Виктор Король, Юрий Артеменко, Николай Сокирко - подарили имениннице деревянные качели на плетёном каркасе, именно такие, о которых она давно мечтала. Так что теперь в семье Недзельских-Билозир есть возможность летними вечерами устраивать романтичные посиделки на качалях. “Теперь я смогу красиво помечтать, что я очень люблю делать”, - говорит юбиляр.

Именинница осталась праздником довольна: "Самое интересное, что на моем юбилее присутствовали как звезды украинской сцены, так и, можно сказать, звезды украинской политики. Все были гостями, в то обычно, если политики что-то празднуют, то артисты их развлекают, а вчера все были просто моими друзьями. Было очень приятно и интересно наблюдать, потому что за каждым политиком и артистом стоит масса почитателей, которым мы нужны и кому мы служим в этой жизни". Билозир не разделяет в себе политика и певицы: “Это одно и то же, потому что моя профессионально-художественная работа лишь помогает мне в политике". "За моей художественной карьерой стоит доверие людей. И, имея это доверие, можно реализовывать нашу цель – построение красивой, достойной, демократической и богатой страны”, – верит она.

Ксения Смех, УНИАН-КУЛЬТУРА

Фото Александра Синицы