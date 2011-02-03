Кто помог Виктору Януковичу законсервировать власть

Отсрочка даты парламентских выборов с марта 2011-го на октябрь 2012-го и даты президентских - с октября 2014-го на март 2015-го путем внесения соответствующих изменений в Конституцию открыло путь к консервированию существующей власти Виктора Януковича.

Если позицию провластных фракций ПР, КПУ, Блока Литвина, а также внефракционных депутатов понять нетрудно – продление сохранения себя во власти, - то довольно странным выглядит голосование в унисон с провластным большинством 41-го из 71-го депутата из оппозиционной фракции НУ-НС. При этом, если кто-то из этих депутатов просто не видит себя в следующем составе парламента, то по крайней мере для некоторых парламентские гонки в этом году выглядят более привлекательными.

Например, взглянем, каким было поведение Арсения Яценюка, которому по логике выгодно скорейшее проведение выборов в Верховную Раду, чтобы конвертировать успех на местных выборах. Видим, что лично лидер “Фронта Змин” голосовал против изменений в Конституцию. Но стоит принять во внимание и некоторые другие моменты, которые не лежат на поверхности, но о многом могут сказать...

Например, знаковым является позитивное голосование при изменении в Конституцию Николая Мартыненко. Многое свидетельствует о том, что он в последнее время делает ставку на политическую силу Яценюка. Как мы помним, именно с ним Арсений Петрович 22 января собирал пазлы.

Но зачем тогда такая игра Арсению Петровичу? Она может быть связана со следующими факторами. Первый - сохранить личный имидж оппозиционного политика, ведь понятно, что его избиратель настроен на выборы в парламент в текущем году. Второй - оградить бизнес своих спонсоров от преследований со стороны власти, добавив их голоса в провластную корзину.

Также парламентские выборы уже в марте не так уж и выгодны самому Яценюку, как это кажется на первый взгляд. Во-первых, объединительный процесс с другими национал-демократическими силами, такими как «За Украину!» и «Собор» не завершен, и, зная традиции отечественной национальной демократии, неизвестно когда и чем завершится. Во-вторых, Арсений Петрович, несомненно рассчитывает, что политическая сила Тимошенко благодаря стараниям Генпрокуратуры за полтора года исчезнет с политической карты Украины, а рейтинг политической силы Сергея Тигипко в результате неэффективных действий своего лидера на властных должностях будет находиться в пределах статистической погрешности. Все это, по мнению лидера «Фронта Змин», расчистит электоральное поле для его собственного политического проекта.

Поэтому поведение Арсения Яценюка и его неформальной депутатской группы полностью вписывается в сценарий Банковой, которая за полтора года рассчитывает еще крепче сцементировать вертикаль власти Виктора Януковича и вырастить удобную для себя оппозицию.

Владимир Поляков, политолог