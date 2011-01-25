День Соборности и главный пазл для Украины

Кнут Гамсун не без основания утверждал, что у каждой полноценной нации есть даты, которые «буквально дышат символикой». Их празднование выходит далеко за рамки формалистики и банальщины праздничных ритуалов. Здесь особое смысловое и побудительное значение имеет даже самая мелкая деталь – место, слово, тембр, жест.

Для украинской идентичности таким символическим Эверестом на протяжении почти века является День Соборности. Это своеобразное Чистилище, тест на гражданскую зрелость, достоинство, ответственность и жертвенность.

В этом году 22 января власть действовала с уже традиционной для себя досадной предсказуемостью: кнутом и пряником она согнала на Площадь Независимости тысячный «колхоз» профтехучащихся и пенсионеров выполнять функцию благодарной зрительской аудитории для выступлений коллективов художественной самодеятельности.

С самого начала публика откровенно скучала, искала утешение в бутиках «Глобуса» и в продуктовых магазинах по периметру «эпического действа». Позакрывав «накладные трудодня», «колхозники» бросили на мостовой и в мусорниках десятки желто-голубых полотнищ (очевидно, за них не нужно было отчитываться).

В отличие от власти господа из «конструктивной оппозиции» смогли удивить многими аспектами. Перво-наперво отказались от молебна за Украину и общего для оппозиционных сил вече на Софийской площади, хотя именно здесь – перед Святой Софией – в 1919 году был провозглашен Акт Злуки и Четвертый универсал Украинской Народной Республики.

Тяжело понять, чем руководствовался Арсений Яценюк и его политические сателлиты, когда делали выбор в интересах альтернативного празднования Дня Соборности на Контрактовой площади. Возможно, глубинная символика заключался в том, что это подольское место испокон веков давало кров для заключения соглашений лавочникам и дельцам.

В интересах того, что соглашение заключалось именно с нынешней властью, свидетельствует видеоряд об этом перфоменсе на телеканалах, пребывающих в орбите влияния президентской администрации. Голливудские улыбки организаторов акции не оставили сомнений, что такой беспрецедентный результат фотогеничности был достигнут по результатам нескольких дублей.

Впрочем, некоторые нюансы собрания под эгидой Яценюка не дотягивали до взрослости. Я о цветных пазлах, из которых «конструктивные оппозиционеры» пытались сложить карту Украины. Когда так делают первоклассники в первый школьный день – это еще куда ни шло, а когда за таким занятием видеокамеры ловят совершеннолетних политиков, то это вызывает разве что горькую улыбку. Особенно смешно в таком контексте прозвучали слова одного из организаторов этой детской викторины о том, что «нужно меньше слов, а больше работы». Ой, ребята, смотрите – не перетрудитесь...

Яценюк также не избегал комментариев – не моргнув глазом, он заверил, что вскоре «будет создана мощная объединенная оппозиционная партия» и что «у нас будет результат». Обнародовав первый тезис, уважаемый «фронтовик» явно погорячился, а со второй сентенцией можно частично согласиться: какой-то результат действительно будет. Другое дело, что он будет работать на распыление оппозиционных сил, а следовательно – в подмогу нынешней власти.

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного института гуманитарных технологий