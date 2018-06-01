«Депутаты-паразиты не дают студентами жить!» (фоторепортаж с митинга)

Утром на улице Институтской у выхода из метро Крещатик людно. Молодежь в окружении милицейского кордона достает заранее нарисованные плакаты с надписями “В загрібущі лапи МОН Могилянку не дамо”, “Граніт науки теж бруківка”, “Бунтуй, кохай, права не віддавай” и строится в колонну. Студенты опять вышли на протест. Их главное требование – отклонить законопроект “О высшем образовании” авторства нардепов-регионалов Ефремова, Луцкого, Кивалова и др.

Студент Киевского национального университета дизайна и архитектуры Игорь специально к акции нарисовал плакат с надписью: “Образование Украины. Помним и скорбим”.

– Реформы, которые сейчас вводятся, действительно убивают наше образование и лишают нас возможности учиться и получать знание, – делится он. – Я, как контрактник, буду вынужден каждый год платить все больше и больше, точнее родители. А вокруг все дорожает, повышаются коммунальные тарифы...

– Друзья, сегодня преступная власть пытается протолкнуть разрушительный для высшего образования законопроект, пытается повысить плату за учебу, снизить госзаказ, продолжает наступление на университетскую автономию, – кричит в громкоговоритель один из руководителей акции. – Не стоит дразнить студентов и шутить с нами. Наше терпение не резиновое, и в конце концов они могут нарваться на серьезные протесты.

Колонна двигается в сторону Верховной Рады, где в это время проходит Согласительный совет.

“Свобода! Рівність! Студентська солідарність”, “Більше автономії – менше економії”, “Депутати-паразити не дають студентам жити”, – скандирует молодежь.

– По этому законопроекту образование становится полностью регулируемым со стороны министерства. Абсолютно все дисциплины, вплоть до книг, которые нужно читать студентам и исследований, которые нужно проводить, – рассказывает один из участников акции представитель студенческой коллегии НаУКМА Егор Стадный. – Это предупредительная акция, чтобы сегодняшний Согласительный совет понял, что студентам и не только Могилянки, и не только Киева не все равно, что мы просто так наши судьбы в их руки не отдадим.

– А если законопроект всн-таки будет принят?

– Будем проводить протесты другого формата – более радикальные, с большим привлечением общественности.

Возле комитетов молодежная колонна останавливается. Всем участникам раздают простые карандаши.

– Карандаш – это символ студента. А карандаш, зажатый в кулаке, – это символ рассерженного студента, у которого уже нет сил терпеть, что с ним делают, – рассказывает один из распространителей “символики” Илья. – У нас минимальная стипендия на 400 гривен меньше прожиточного минимума. Как так можно жить? Или постоянно просить деньги у родителей, или жить в бедности.

– А вы где учитесь?

– Я не буду говорить. Я боюсь репрессий со стороны руководства.

Опасения Ильи относительно репрессий за участие в акциях протеста разделяют и другие студенты. Один из ребят пришел на митинг в маске, которая полностью закрывает лицо. Только глаза видны.

– Новая власть преследует многих участников уличных акций протеста, у большинства студентов были проблемы с учебой, некоторых даже исключили из университетов, – делится студент.

В знак солидарности все участники акции поднимают вверх карандаши, некоторые вместо карандашей достают ручки, скандируя: знание – не товар, универ – не базар.

Из дверей комитетов к студентам выходит нардеп Андрей Шевченко.

– На Согласительном совете есть четкая позиция многих депутатов, и я лично, и фракция выступаем за то, чтобы не включать законопроект о высшем образовании в повестку дня сессии без обсуждения со студентами, – говорит Шевченко.

Но студенты, не слыша слов депутата, громко кричат: “Ганьба!” И в сторону нардепа начинают лететь смятые бумажные шарики, скатанные из студенческих конспектов.

– Вы думаете, вы договоритесь? Посмотрите как они кричат “Ганьба”... – спрашивают Шевченко журналисты.

– Правильно кричат. Все правильно, – соглашается нардеп, добавляя, что на эту неделю в расписании заседаний законопроекта нет.

– Мы хотим, чтобы проект закона сняли вообще с рассмотрения, – возмущаются студенты.

“Мы не верим депутатам!”, “Вы нам – коррупцию, мы вам – революцию” – раздается из толпы.

– Почему студенты должны латать своими кошельками и кошельками своих родителей бюджетные дыры? Студенты не пробки для дыр в бюджете! – раздается из громкоговорителя. – Наш президент купил себе вертолет за 17 миллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы 28 тысяч студентов целый год получали стипендию на уровне прожиточного минимума.

– Позор! – поддерживают оратора студенты. – Сами украли – сами платите.

Студенты, зажатые между зданием комитета, и кордоном милиции, плотно прижаты друг к другу.

– Пожалуйста, не поджимайте нас! Здесь и так мало места, – обращается молодежь к милиции.

– Мы помним ваши лица! – кричит кто-то из толпы.

К мітингующим выходит председатель Комитета ВР по вопросам образования и науки Владимир Полохало в сопровождении бютовца Андрея Павловского.

“Ганьба!”, – опять скандируют студенты.

– Я думаю, что этот закон не пройдет вашими и нашими усилиями, – едва говорит нардеп, которого летом госпитализировали с инсультом. – Дайте свои петиции. Мы в комитете сделаем все, чтобы он не прошел.

– Закон не пройдет! – скандируют студенты. И в Полохало летят бумажные шарики.

– Вы в Януковича бросайте, дебилы! – возмущается Павловский. – Нашли в кого бросать – в оппозицию.

– Оппозиция полгода назад хотела принять тот же законопроект, – отвечают студенты.

– Неправда, это вам мозги Янукович промывает, а вы, к сожалению, не можете разобраться, – не стихает нардеп.

После перепалки Павловский и Полохало скрываются за дверью. Студенты кричат “Революция!”

В это время один из авторов пресловутого законопроекта о высшем образовании, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам образования и науки, регионал Максим Луцкий, не решившись выйти к студентам, вышел из других дверей к журналистам.

– Никто из нас не хочет, чтобы нашему образованию было хуже. Тем более, под этим законопроектом и моя подпись, и Кивалова, и Ефремова – лидера нашей фракции, – рассказывает Луцкий. – То есть все авторитетные депутаты нашей фракции. Неужели мы думаете, что кто-то из них хочет, чтобы их фамилии “склоняли” за то, что они приняли не тот законопроект. Никто спешить с ним не будет. Но этот вопрос нужно разблокировать... Этому законопроекту полгода, он не намного отличается от того, которое выдвинуло предыдущее правительство, но с учетом настоящего. Не нужно привязываться к этому количественному показателю. Чего все говорят лишь о Киево-Могилянской академии. Она не одна. Никто Могилянку трогать не будет. Или они сами постоянно создают имидж, что их кто-то обижает...

И Луцкий заверяет, что, несмотря на количественный подход в разграничении вузов, будут определенные исключения, в том числе для Могиляки.

– В законе будут прописаны эти исключения? – уточнили мы у нардепа.

– В законе не может будет прописано конкретное учебное заведение. Но это может быть учтено подзаконными актами, отдельными постановлениями...

– А почему вы не вышли поговорить со студентами, как это сделал Шевченко и Полохало, а спрятались здесь скраю?

– Я с глубоким уважением отношусь к Андрею Шевченко, но деятельность предыдущего правительства и команды показала, что она ни на что не способна, кроме, как эмоционально говорить. Мы работаем, каждый день показываем результат. Летом был принят законопроект об одиннадцатилетке в школе, автором которого я являюсь. Было то же. Но в другом виде. И что? На сегодня абсолютно 100% воспринимается и в обществе, и родителями, и детьми. То же будет и в высшем образовании.

– Почему когда протестуют студенты Могилянки или других вузов, вы и чиновники-педагоги к ним не выходят, а когда Табачника пикетируют “Молодые регионы”, то он даже их к себе в министерство приглашает “пообщаться”?

– Мне лично не известно, как приходили “Молодые регионы” и как их принимал Табачник. Я могу сказать, когда были первые протесты, когда Дмитрий Владимирович был назначен министром, он сам приглашал всех любителей пообщаться, я присутствовал. Но не тех, которые просто кричат “Табачника – геть!”, не понимая, что они кричат... Если есть какие-то конструктивные предложения – мы открыты. Я открыт. Меня пригласили – я пришел, я никуда не бегу... Нет предмета для конфликта, в действительности... Я в полном балансе и гармонии со своими студентами (Луцкий – проректор НАУ). Я с ними и в общежитии, и на всех мероприятиях, и на субботниках, и я не хочу, чтобы они меня проклинали за то, что я подписал... Оппозиция не принимает участия в работе. Они работают таким образом: присылают помощников на заседание комитета и те звонят по телефону и говорят: с их присутствием будет кворум или не будет. Если не будет – они приходят. Если будет – нет. Они не подают никаких конструктивных предложений. Вообще никаких.

Позже Луцкий заявил, что он лично общался из митингующими, но так и не услышал от них конкретных замечаний и предложений в данный законопроект.

«Митингом это назвать довольно трудно. Это политическая, проплаченная, немногочисленная акция. Все плакаты нарисованы в одном месте», – резюмировал он.

– Это на митинги Партии регионов приходят люди, которые не знают, зачем они там оказались. У нас каждый, кто стоял сегодня, мог сказать, почему ему не нравится данный закон. Это обвинение – это абсурд, – возмущается член Независимого студенческого профсоюза ”Прямое действие” Андрей Мовчан.

Мовчан также отметил, что Луцкого студенты так и не увидели.

Но молодежь не намерена сдаваться. Сегодня на акции протеста, кроме киевских студентов, вышли воспитанники учебных заведений Хмельницкого и Запорожья, Харькова и Донецка. И это только начало – предупреждают забастовщики.