Народ против Януковича: перспектива-2015

В условиях, когда оппозиция деморализована, а новые политики не торопятся проявляться даже на региональном уровне, главным противником Виктора Януковича на следующих президентских выборах может стать украинский народ. Конечно, если для этого хватит самоорганизации и сознательности.

Виктор Янукович уже несколько лет возглавляет рейтинг популярности украинских политиков. Лидер крупнейшей партии, с февраля 2010-го глава государства – формальных оснований для первенства достаточно. Виктор Федорович, смею предположить, привык к единоличному лидерству, которое ему по большому счету обеспечили стоявшие в 2004-м году на Майдане оппоненты. Их противостояние в последующих годах стало поистине братоубийственным. Ни фактически ушедший на досрочную политическую пенсию Виктор Ющенко, ни обкладываемая уголовными делами как хищник флажками Юлия Тимошенко сегодня реально конкурировать с Януковичем не могут. Те, кто находится во втором оппозиционном эшелоне, либо испытывают финансовые затруднения, либо находятся в тесных финансовых отношениях с украинскими олигархами. Учитывая ситуацию в информационном пространстве, непросто будет достучаться до потенциальных избирателей и любому новому политику.

На президентских выборах 2004-го и в ходе парламентской кампании 2006 и 2007 годов команда Виктора Януковича активно эксплуатировала образ «эффективного хозяйственника». Всей стране хорошо известно, что в оппозиции Виктор Федорович не радикализовался, а скорее дожидался исторического шанса занять президентское кресло. Получив вожделенные бразды правления и лихо отыграв назад конституционную реформу, Виктор Янукович сжег за собой мосты. Теперь ему нужны весомые победы. Законы жанра требуют добиться реальных успехов в первой половине президентской каденции. Поэтому в конце февраля можно ожидать нового всплеска активности главы государства, приуроченного к годовщине пребывания на президентском посту. Кто знает – возможно, именно тогда будет осуществлена реформа президентской администрации путем слияния и поглощения СНБО, который от ликвидации спасает только его конституционный статус. Но эти преобразования на верхних этажах пирамиды власти мало интересуют граждан Украины, сегодня куда больше обеспокоенных собственным выживанием.

В политическом позиционировании Виктора Януковича просматриваются несколько проблем. Во-первых, тезис о настойчивом и эффективном президенте находит подтверждение в повышенной дипломатической активности, но никак не во внутриполитических решениях (отмену политреформы к ним относить не станем). Хотя власть располагает ручным парламентским большинством, которое готово голосовать за все, что передадут с Банковой, она не продемонстрировала собственный вариант прыжка вперед. С такими темпами реформирования страны заявленные Виктором Федоровичем амбициозные цели (вхождение в двадцатку ведущих стран мира по уровню развития) выглядят недостижимыми. Похоже, финалисты президентской гонки друг друга стоят: у Тимошенко не было плана действий на случай поражения, а у Януковича не оказалось пакета заготовленных решений на случай победы.

Объявленный годом радикальных преобразований 2011-й еще может стать таким, если будут выполнен ряд условий. Пожалуй, главное из них: затягивание поясов должно распространяться на всю страну, а не обрываться на уровне крупного бизнеса. Уменьшение расходов на органы власти, повышение реальных доходов населения и сокращение сверхприбылей отечественных завсегдатаев Forbes – политически единственно верное решение. Оправдала бы себя ставка на малый и средний бизнес, но президент, похоже, не знает, что конкретно предложить предпринимателям, чтобы сделать их подконтрольными. Поэтому в диалоге власти и малого и среднего бизнеса свое веское слово еще скажут фискалы.

Есть и еще один нюанс – украинская власть при всем показном интересе к евроинтеграции живо перенимает российский политический опыт. Пожалуй, за исключением тандемократии. Так вот – перенос на отечественную почву идеологии обожествления президента, даже с расширенными полномочиями, представляется крайне малоэффективным. Януковичу куда выгоднее научиться регулировать свой рейтинг, чем стремиться стать лидером нации. Управление популярностью позволит главе государства выйти на пик формы накануне старта президентской кампании. Конечно, если он хочет выиграть следующие выборы.

Недооценка собственного народа – одна из самых распространенных в мировой истории ошибок. Сегодня Виктор Федорович руководит страной, не заручившись поддержкой большинства избирателей, проголосовавших 7 февраля 2010 года. Интересно, что будет, если на выборах-2015 против действующего президента проголосует большинство, даже не отдав предпочтение другому кандидату. Сегодня такой вариант выглядит фантастическим, но многие ли верили в возможность Майдана осенью 2004-го? С другой стороны, радоваться такому сценарию могут только адепты идеи об Украине как failed state.

Евгений Магда