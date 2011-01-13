Перевернулся МАЗ с 20 тоннами стекла

00:36, 13 января 2011
Разное
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Сообщает крымское УМЧС

Грузовой автомобиль с 20 тоннами стекла, который следовал из Николаева в Симферополь, перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, по предварительной версии, водитель «МАЗа» на повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа и тягача.

В результате дорожной аварии в Симферопольском районе полуострова никто не пострадал.

Сотрудники МЧС при помощи крана и тягача освободили проезжую часть для проезда транспорта.

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