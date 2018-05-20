Беркут на Майдан нагнали для охраны общественного порядка? (фоторепортаж)

Хотя предприниматели сегодня и не вышли на акцию протеста, как обещали раньше, власть предусмотрительно нагнала в центр города милиции.

Площадь Независимости окружили металлическими щитами. Внутри - еще не установленные детские аттракционы и железный ствол будущей елки. Зачистив ночью 3 декабря Майдан от предпринимателей якобы ради новогодней елки, милиционеры сегодня следили за работой коммунальщиков.

Перегородили щитами также улицы Городецкого и Лютеранскую. Вдоль Городецкого, на подступах к Майдану, выстроились автобусы с милиционерами, а также спецмашины, которые обычно забирают задержанных, и даже машина кинологов. Скопление автобусов из беркутовцами наблюдалось и на пересечении Крещатика с Институтской.

– Что вы здесь делаете? – поинтересовались мы у молодого, раскрасневшегося на морозе беркутовца, который дежурил рядом с автобусами.

– Охраняем общественный порядок, – улыбаясь, ответил парень .– Ну, чтобы у вас сумочку не украли или еще что-то не случилось.

– А почему тогда раньше не охраняли?

– Почему же нет? Мы каждый день охраняем...

– Я каждого дня мимо Площади на работу и из работы хожу, но вас не замечала раньше...

– Сегодня же праздник. День Вооруженных сил, – подключается другой. – Вот стоим, чтобы военные здесь не дебоширили...

– А зачем целых 6 автобусов?

– У нас команда – охранять общественный порядок. Вот мы и стоим... – уже более недовольно отвечает парень.

А потом добавляет:

– Это там “звезды” наверху решили... Может быть, министр вам бы какой-то другой ответ дал... Вы думаете, нам самим хочется здесь стоять? Да я бы уже давно сбежал отсюда... У нас вообще вчера профессиональный праздник был... И что, дали отпраздновать? Сегодня утром на Майдан дежурить...

– И долго стоять будете?

– Как наверху решат. Дадут команду – то уедем. Мы люди подневольные.

После 16 часов часть автобусов уезжают площадь.

Надолго ли?

Интересно, с какой периодичностью и под каким предлогом они будут появляться теперь на Майдане? Предприниматели обещают собраться на центральной площади 22 января в День соборности Украины. Так что не удивительно, если “охрану общественного порядка” в виде крепких ребят из отрядов спецподразделений МВД существенно усилят как раз накануне.