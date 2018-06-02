Предприниматели принесли под Верховную Раду похоронные венки (фоторепортаж)

Сегодня под Верховную Раду пришли люди с похоронными венками. И это был не единственный креатив предпринимателей, которым они пытались "окрасить" протест против проекта Налогового кодекса. Из Луганска Азарову и Литвину передали рулоны туалетной бумаги и предложили сразу на них напечатать новое творение...

Тернополь, Севастополь, Луганск, Ровно, Николаев, Хмельницкий, Стрый - волна протестов сегодня докатилась до Киева.

Предприниматели пришли под ВР с лозунгами: «ВР против народа – кто выигрывает? Большим вареником можно подавитися», «Правительство Азарова: бери шинель...», «Требуем справедливой пенсионной реформы», «Оставим будущее нам и нашим детям» и другими.

"Они уничтожают малый бизнес, они уничтожают нашу молодую страну. Это настоящая политическая педофилия!", - расставлял акценты эмоциональный предприниматель. Одобрительные крики и аплодисменты сопровождали речь.

«Штандарты» указывали на то, что в Киев съехались представители малого и среднего бизнеса со всей Украины. Правда, один из ораторов рассказывал, что из Умани не выпустили автобусы - и 150 человек не смогли добраться в столицу.

Сегодня Тернопольские предприниматели прорвались на заседание областного Совета. Результат - депутаты приняли обращение к Януковичу, Литвину и Азарову: «Считаем, что в случае принятия этого документу (проекта Налогового кодекса. - Ред.), который написан в интересах фискальной бюрократии и крупных олигархов, будут существенно ухудшены условия ведения бизнеса для наиболее мелких субъектов ведения хозяйства. Только в нашей области может пострадать почти 80 тыс. человек, занятых в малом предпринимательстве», – предостерегают депутаты. Первая ласточка?

Дарья Терещенко

Фото Владимира Гонтаря, УНИАН