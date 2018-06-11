Черновецкий – это Гагарин сегодня. Репортаж с улицы Героев Космоса

Вообще-то я не люблю медитаций на тему «А помните, как было раньше хорошо», но все же согласитесь: настоящим днем весны должно стать 12 апреля. Именно День космонавтики должен олицетворять весну.

А разве плохо было? Апрель, космос, улыбка Гагарина («он так прекрасен, что нас колбасит»), счастливый Хрущев. Всего этого практически никто не видел в живую, зато каждый вдоволь насмотрелся по телевизору. В Украине же всегда помнили о своей причастности к Великому Полету, ведь именно здесь работал Сергей Павлович Королев, конструктор первых летательных аппаратов. Затем наступила эпоха соперничества космонавтов с астронавтами, на смену которой из экранов телевизоров выползли «Звездные войны», а вот собственно космос зачах. Но развязавшийся прямо в аэропорту шнурок Гагарина как символ внезапно привалившей свободы навсегда остался перед глазами людей, выросших в советское время.

А в прошлом году столицу Украины возглавил Леонид Михайлович Черновецкий, которого уже не только за глаза называют Космосом. Учитывая это обстоятельство, мы решили отметить День космонавтики высадкой своего десанта на киевскую улицу Героев Космоса. Прежде всего, нас интересовало, как тут живут люди, что они знают о космосе и о Космосе, хотят ли юные жители этой улицы стать космонавтами.

Улица Героев Космоса оказалась небольшой единицей, находящейся между Святошино и Борщаговкой. С одной стороны улицы – промышленная зона, с другой – девятиэтажки, которые возникли здесь в основном после аварии на Чернобыльской АЭС. А потому неудивительно, что здесь, во-первых, живет много ликвидаторов, во-вторых, имеется небольшой памятник в виде колокола в честь погибших чернобыльцев.

Первым на этой улице мне попался слесарь Николай на велосипеде. Мастер разводного ключа и знаток прокладок живет на соседней улице, но уже семь лет обслуживает дома, расположенные по Героев.

– Сегодня День космонавтики? Как же, помню. Сейчас уже подзабыли, а вот раньше отмечали постоянно, – говорит он.

– Знаете ли Вы, что Леонида Михайловича Черновецкого называют Космосом?

– Знаю.

– Как Вы думаете, за что?

– Ясно, за что. Он всегда все пытается сделать все лучше всех, старается всех опередить.

– Считаете, хороший он человек?

– О, это Гагарин своего рода.

В песочнице под присмотром мам играло несколько детей.

– Здравствуйте, дорогие мамы, с праздником вас!

– С каким?

– А День космонавтики!

– Точно. И Вас!

– Давайте спросим у вашего чада, хочет ли он стать космонавтом, – говорю одной родительнице.

– Давайте. Самим интересно. Кирилл, подойди сюда. Скажи, ты хочешь стать космонавтом?

– Не знаю.

– Кирилл, а что ты больше всего любишь кушать?

– «Космостар» с молоком, – отвечает трехлетний мальчик.

– А что такое «Космостар»?

– Конфеты.

– Кирюша, ну разве же «Космостар» – конфеты? Ну, какие же это конфеты? Извините, мы еще маленькие.

– Да ничего. И последний вопрос: похоже, о том, что киевского мэра называют Космосом, вы ничего не знаете?

– Впервые слышим.

Затем мне навстречу попались два приятеля – Петр Давыдович и Петр Иванович, медленно следовавшие с пластмассовыми бутылями к бювету.

– Мы живем тут с 87-го года, с тех пор, как только заселяли эти дома. Нет, мы не ликвидаторы, просто получили тут квартиры в свое время. В целом это хорошая улица, нам тут неплохо живется, – сказали друзья.

– Не узнавали за местную молодежь, рвутся ли нынче дети в открытый космос? – спросил я.

– Думаем, рвутся. Недавно вон космонавт Украины Каденюк выступал в Артеке. Он сказал там, что многие дети хотят стать космонавтами, и это говорит о том, что Украина поднимается. А детей тут стало значительно больше в последнее время.

– Известно ли вам, что мэра Киева тоже именуют Космосом?

– Ой, мы в это не лезем…

Пятилетняя Инна, гулявшая во дворе вместе с бабушкой Зинаидой Ивановной, сказала, что хочет стать фотомоделью, а не космонавтом.

– Инна, не надо фотомоделью, - отговаривает ее бабушка.

– Я хочу, чтобы меня показывали по телевизору.

– Тогда космонавткой – самый раз, – пытаюсь я направить чадо на путь истинный.

– А будут показывать? – спрашивает Инна.

– Каждый день.

– Тогда буду!

Что ж, разговор с детьми показал: они могут хотеть стать космонавтами, но с ними надо работать, направлять их мысль в нужное русло, а то вместо орбиты они попадут на подиум. Тоже, конечно, нужное дело, но космос-то круче.

Последней моей жертвой была бабушка, читавшая на скамейке. При более близком рассмотрении оказалось, что в руках пожилой женщины – какая-то духовная литература. Отступать было поздно, я уже задал свой вопрос:

– Помните ли Вы, что сегодня День космонавтики?

– Конечно. Это ведь и мой день.

– Вы, наверное, Валентина Терешкова?

– Шутки неуместны, молодой человек. Вы, наверное, думаете, что космонавт это исключительно тот, кто летает в космос?

– Меня так учили в школе.

– Вот именно. Только не доучили: туда можно попасть не только на летательном аппарате.

– Если можно, поделитесь своими знаниями, как это сделать иным способом.

– Это метод моего учителя Порфирия Корнеевича Иванова. И называется он «Детка». Я тут, во дворе, обливаюсь два раза в день при любой погоде.

– И что?

– С помощью воды и земли постигаю Космос.

– Надо же, я знаю еще нескольких человек, которые тоже его постигают.

– Если вы имеете в виду Леонида Михайловича Черновецкого, то он тоже наш человек.

– Да ну.

– А вот. Он даже был на Чивилкином бугре, где ледяной водой обливался Учитель Иванов.

– И где же этот бугор находится?

– Он везде, где вы постигаете Истину Природы.

– Это похоже на правду. С праздником Вас. Можно я пойду?

– Идите. Только не фотографируйте меня, все равно ничего не получится.

Я все же попытался тайно запечатлеть «ивановку», но, как она правильно напророчила, ничего у меня не получилось: кадр попросту исчез из камеры: наверное, отравился в сторону Чивилкиного бугра. Такие вот мистические случаи происходят на улице Героев Космоса 12 апреля.

Кстати сказать, член фракции “Наша Украина” в Киевсовете Зорян Шкиряк накануне Дня космонавтики заявил: «12 апреля имеем шанс вспомнить старый советский праздник – День космонавтики. И если киевлян оно касается опосредованно, это точно будет знаковый день для нашего мэра Леонида Черновецкого. Можно сказать – это его профессиональный праздник». Также депутат сказал, что Черновецького не нужно запускать в космос, поскольку тот и так постоянно пребывает на орбите.

Антон Зикора

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