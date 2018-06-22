Янукович купил бочонок, чтобы солить огурцы (фоторепортаж)

Сегодня Янукович торжественно открыл Сорочинскую ярмарку. Народ как бы слушал о "позитивных сдвигах" и "развитии деловой активности", а между собой перешептывался, будет ли покупать Президент глечики и вышиванки, как его предшественник, или поглядит для приличия да и уедет.

Президент не разочаровал. Сорочку купил, куклу глиняную да еще бочонок для засолки огурцов.

Организаторы Сорочинской ярмарки ждут в этом году не менее полумиллиона гостей. Самого главного они уже "отбыли" сегодня...

Дарья Терещенко

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН