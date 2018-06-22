Янукович купил бочонок, чтобы солить огурцы (фоторепортаж)
17:57, 18 августа 2010
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Президент не разочаровал. Сорочку купил, куклу глиняную и еще бочонок для засолки огурцов. «Чтобы можно было их там солить. Такие, знаете, хрустящие...» - объяснил Янукович...
Сегодня Янукович торжественно открыл Сорочинскую ярмарку. Народ как бы слушал о "позитивных сдвигах" и "развитии деловой активности", а между собой перешептывался, будет ли покупать Президент глечики и вышиванки, как его предшественник, или поглядит для приличия да и уедет.
Президент не разочаровал. Сорочку купил, куклу глиняную да еще бочонок для засолки огурцов.
«Чтобы можно было их там солить. Такие, знаете, хрустящие...» - объяснил Янукович
«Я приехал для того, чтобы выбрать такую вышиванку, которая мне очень понравится. Одну я купил. А одну мне подарили, честно скажу», - сказал Президент