Янукович купил бочонок, чтобы солить огурцы (фоторепортаж)

Янукович купил бочонок, чтобы солить огурцы (фоторепортаж)

17:57, 18 августа 2010
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Президент не разочаровал. Сорочку купил, куклу глиняную и еще бочонок для засолки огурцов. «Чтобы можно было их там солить. Такие, знаете, хрустящие...» - объяснил Янукович...

Сегодня Янукович торжественно открыл Сорочинскую ярмарку. Народ как бы слушал о "позитивных сдвигах" и "развитии деловой активности", а между собой перешептывался, будет ли покупать Президент глечики и вышиванки, как его предшественник, или поглядит для приличия да и уедет.

Президент не разочаровал. Сорочку купил, куклу глиняную да еще бочонок для засолки огурцов.

 

Организаторы Сорочинской ярмарки ждут в этом году не менее полумиллиона гостей. Самого главного они уже "отбыли" сегодня...

Дарья Терещенко

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН

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