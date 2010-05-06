Невосполнимая утрата. На открытии памятника Сталину умирает электорат коммунистов

Вот, поставили в Запорожье памятник Сталину. Ветераны по приглашению местной КПУ пришли на мероприятие. Кто-то умер. Царство Небесное. Кто-то оказался в больнице. Интересно, возьмет, ли местная власть и местная компартия на себя расходы по организации похорон умершей и лечения оставшихся в живых участников этого торжества? Все-таки их инициатива привела к таким драматическим последствиям... Не будь этого памятника, и, может быть, умершая женщина дожила бы до дня Победы и вместе с другими повспоминала бы войну на митинге, возложила бы цветы к памятнику погибшего солдата. Она еще раз пережила бы радость большой во многом ее личной победы, отпраздновав ее со слезами на глазах.

Не знаю, смогут ли другие госпитализированные в силу подорванного здоровья пойти на праздник Победы. Ведь Сталин, усилиями энтузиастов и компартии, продолжает собирать жизни. Хотя, к счастью, теперь у него меньше возможностей.

Хочу напомнить, как повели себя московские ветераны, когда московский мэр Лужков решил поразвешивать в Москве портреты Сталина к 65-летию Великой Победы. Они выступили с заявлениями, в которых говорили, что подобные портреты - это оскорбление памяти погибших. Москвичи, воевавшие за Родину, написали, что недопустимо в День Победы вывешивать портреты палача и убийцы и призывали мэра Москвы отказаться от своего решения. Они сказали, что защищали не Сталина, а Родину, которая была задолго до Сталина и будет еще очень долго после Лужкова. Авторы публичного обращения - реальные люди, пулеметчики и разведчики, в том числе - председатель совета ветеранов одного из московского НИИ, одним словом, настоящие герои, дожившие до наших дней. Это письмо короткое, но невероятно содержательное.

Оно полное боли. Его даже читать трудно. Потому, что это не доклад, не историческая справка, это личные знания о войне и о роли Сталина. Читая его, я задаюсь вопросом, почему у москвичей-ветеранов есть такая здоровая реакция на сталинизм, а у запорожцев нет? Может быть, потому, что попытки Сталина во время Голодомора сменить «этнографический материал на Украине» удались, и он действительно заселил новый этнос, не российский, а «советский». Ведь Запорожье - один из районов, наиболее пострадавших о Голодомора. Может быть, советский этнос, сменивший украинцев в Запорожье, в отличии от москвичей, не способен впитывать новые знания? Но этим людям должна помочь Компартия Украины. Понимаем, что официальная доктрина коммунистов – возвеличивание Сталина. Понимаем, что обустройство семейного гнездышкатребует от руководства Компартии максимальной концентрации усилий, а потом серьезного отдыха, и у руководства КПУ нет времени изучать вопрос относительно памятника генералиссимусу.

Но ведь эти ветераны, этот умирающий по «вине вашего памятника Сталину» слой, это пусть не ваши люди, но это ваша единственная надежда на завтрашний избирательный день. Это ваша «валюта», которую вам не на что обменять. Современная бизнес-Компартия не способна эту электоральную валюту приумножить, вы можете ее только поберечь. Подумайте об этом, если вдруг захотите поставить новый памятник Сталину…

Маша Мищенко