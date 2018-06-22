Сторонники Януковича под ЦИК стоят за идею. Идея – заработать денег?

11 утра. Столичная станция метро “Печерская” переполнена. Мужчины в бело-голубой символике протягивают озябшие руки под потоки теплого воздуха из вентиляционных труб на выходе со станции. Они стоят в ряд: измученные, замерзшие, одетые в легкие заношенные куртки. В переходе они спасаются от холода и убивают время. Их миссия сегодня – участие в начавшемся с самого утра под стенами Центральной избирательной комиссии митинге в поддержку Виктора Януковича.

Пока в здании ЦИК считают последние голоса избирателей, на площади Леси Украинки концертом развлекают сторонников регионалов. Их здесь собралось несколько тысяч (но отнюдь не 50, как об этом раньше заявляли в Партии регионов). На листовках, которые раздают везде, название сегодняшней акции: “Защитим демократический выбор народа Украины”.

– Мы пришли сюда защитить демократию. Не ту демократию, о которой нам рассказывали последние 5 лет. А нашу демократию, наш выбор, который вчера сделал народ Украины, – горячо произносит со сцены какая-то активная сторонница ПР.

– Да уже замерзли все. Давайте, хоть пойте! – слышу из-за спины недовольную реплику.

– Позвали бы сюда Черновецкого. Вот бы он запел, этот Космос! – раздается в ответ.

Львиная доля митингующих – молодежь. Подхожу к группе ребят, активно размахивающих флагами с надписью “Янукович – наш Президент”.

– Вы с какой целью пришли сюда? – спрашиваю у них.

– Мы за честные выборы! За честный результат! Отстоять право студента на нормальное образование. Поддержать Януковича! – наперебой живо выкрикивают студенты НАУ, КПИ и Института пищевой промышленности.

– Ради митинга прогуляли пары?

– Ради Виктора Федоровича, – смеются они в ответ.

– А как он поможет студенчеству?

– Не будет кризиса. Он повысит стипендии.

– Сколько вам пообещали заплатить?

– Нисколько, – и в ответ на мою молчаливую улыбку ребята стараются заверить меня в правдивости своих слов. – Серьезно, нисколько!

– Но за “литру” мы сейчас с вами отойдем, и я вам расскажу, – “раскалывается” один из них, представившись Андреем.

– И закуска! – набивает цену его товарищ. – Только если вот не будете записывать, мы вам скажем.

– Да не нужно, нам же нельзя, - предостерегает один из ребят, но его разговорчивых друзей уже не удержать.

Выключаю диктофон. Ребята рассказывают, что за один сегодняшний митинг им заплатят по 70 гривен. А за каждые сутки обещают по 250 гривен.

– И сколько вы здесь собираетесь стоять?

– Говорят, что неделю.

– А где же ночевать будете?

– А здесь же есть палатки, там можно поспать. Там и водка есть. Только девушек нет, – жалуется Андрей.

– Вы понимаете, мы же студенты. Стипендия маленькая. Почему бы так не постоять, - будто пытаются оправдаться они.

Пытаюсь протиснуться к зеленым палаткам у ограды ЦИК. На них плакаты: “Общественная приемная народного депутата Эльбруса Тедеева”, ”Общественная приемная народного депутата Ивана Мирного”. Оттуда выходят все как на подбор крепкие ребята. Строгий взгляд, преобладание черного в одежде, синие дождевики с надписью “За Януковича!” и несколько повязок с региональной символикой на разных рукавах. Они митингуют по сменам. Одни группой выходят – другие заходят. На входе в палатку стоит тоже здоровый парень. И только проверив наличие всех необходимых “повязок” пропускает внутрь.

– А что в этой палатке? – спрашиваю у него.

– Просто греемся.

– А можно посмотреть?

– Нет. Простите. Нельзя.

– А почему всех не пускаете?

– Так нужно.

Двое ребят пытаются проскочить внутрь, но “охранник” их не пускает.

– Нет, ребята. Туда только с такими повязочками, – объясняет он, указывая на свой рукав.

– А откуда вы приехали? – спрашиваю у него.

– Издалека. Я – из Харькова. Все из разных регионов...

– А по каким критериям вас отбирали: все сильные, высокие, подкачанные...

– Кто захотел, тот и ехал.

– А платят сколько?

– Идея, девушка, только идея, – заверяет он, не сдерживая смеха.

“Мы за честные выборы!” – фоном раздается со сцены.

– Вот, мы за честные выборы, слышите? – улыбается парень и дальше уже с серьезным видом проверяет новоприбывших.

Сами же молодые люди отвечать на вопросы категорически отказываются: или просто отворачиваются, или уходят.

Старушки нынче тоже неговорливы.

– Ой не нужно этих вопросов... Я пришла свежим воздухом подышать, – заверяет пожилая женщина в бело-голубой куртке и отворачивает голову.

Протискиваюсь вглубь толпы.

– Девушка, а вы не меня ищете? – обращается ко мне молодой мужчина, опершись на флагшток и широко улыбаясь.

– А вы откуда приехали?

– Я киевлянин коренной, с Оболони, – гордо говорит Роман.

– Так решили поддержать Виктора Федоровича?

– Честно?

– Конечно.

– Нет, я уже никого не поддерживаю. Просто знакомые попросили прийти.

– А вчера за кого голосовали?

– Против всех.

– А сколько обещали заплатить за этот митинг, стоит ли на морозе сутки стоять?

– Да ну, какие сутки! Я бы в жизни не согласился. Только три часа. 150 гривен.

– К чему катится страна... – рассуждает Роман, и заметно огорчается. – Если бы мне кто-то год назад сказал, что я так буду стоять с флагом в поддержку Партии регионов, в жизни не поверил бы... Работал в ресторане “Марио” (я повар по первому образованию). Кормил Черновецкого, Юлю, всевозможных известных людей. Грянул кризис, и у нас тоже начались сокращения. Освобождали по принципу: у кого меньше стаж. Поэтому меня попросили... Теперь вот машу флагом... А что дальше?

Яна Солнцева