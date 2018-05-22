Тимошенко пошла в Президенты с Майдана, потому что главное – не рушники (фоторепортаж)

Юлия Тимошенко – единственная из кандидатов в президенты – решила выдвигаться “из народа”. Ради съезда «Батькивщины» на Майдане построили такую помпезную сцену, которой, по выражению одного из фотокоров УНИАН, даже Элтон Джон не удостоился.

Организаторы акции всячески навязывали идею о “всенародном выдвижении” Тимошенко кандидатом в президенты.

Первый вице Александр Турчинов заявил, что по такому случаю на Майдане мог бы собраться «и миллион граждан, но Майдан столько не может вместить. Поэтому мы ждем где-то свыше ста тысяч».

Однако запланированного единения с народом не вышло... Может дело в том, что массовую акцию в центре Киева охраняли по меньшей мере несколько сот милиционеров, бойцов внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут»? А может, в том, что неподалеку от улицы Михайловской стояли несколько “автозаков”? Конечно, в ведомстве Луценко заверяли, что так же усердно будут охранять порядок во время массовых акций всех других политических деятелей... Но действительно ли ради, скажем, Януковича люди Луценко в самом центре Киева будут парковать вереницу автозаков? Разве что для того, чтобы их было хорошо видно с трибуны...

В съезде, единственным вопросом повестки дня которого было выдвижение Тимошенко, приняли участие нардепы парламентской фракции НУ-НС, в частности, “полусвергнутый“ нынешний лидер фракции, которого Банковая подозревает в заговоре с Тимошенко.

В своем выступлении на Майдане народный артист Украины Александр Пономарев заявил, что Украина дозрела до того, чтобы ее Президентом стала женщина. "Каким должен быть наш Президент? Президент должен быть сильной личностью. Президент должен иметь команду, с которой он будет работать. Команда может ошибаться и делать выводы, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Президент должен иметь харизму..."

А Юлия Тимошенко после своего выдвижения заявила, что “тот проводник, которого мы выбрали” стал “одним из объектов в домашний коллекциях наших местных украинских олигархов среди «старожитностей” и керамических слоников...”

Люди, которые вышли на Майдан в 2004 году, "думали, что, выдвигая лидера, поддерживая его всей страной, всем народом, мы получим самое главное – это мораль, а получили мы совсем другое – возможно, это яркие походы на Говерлу, возможно, это даже перестройка музейных мемориалов, возможно это вышитые рушники, и все другое, что дорого нашему сердцу. Но в то же время, если сердце без морали это уже не настоящий патриотизм, - заключила новоиспеченная кандидатка в Президенты. - Там где нет морали, там нет патриотизма”. По ее мнению, это - «не наша с вами вина общая, и не вина страны...»

Лидер БЮТ напоминала о “нечестных сделках”, коррупционных скандалах, вспомнила приватизацию, во время которой разворовывались заводы и газовые шельфы, а также не забыла о возврате утраченных сбережений граждан....

По словам Тимошенко, для нее "не имеют значения рейтинги, имеет значение честная и профессиональная работа, которая дает Украине один ответ, а именно – стабильность во время кризиса... Я уверена, что после политического разрушения и хаоса мы поставим страну на ноги, вернем ей стабильность и силу...” Действующий премьер, как и Янукович, обещала вернуть “стабильность нашей гривне".

Она не подведет Украину, заявила премьер, “…и не дам сломать ее финансовую систему. Я не позволю унизить людей невыплатами пенсий или заработных плат, я не позволю разрушить нашу страну и нашу стратегическую программу подготовки к Евро-2012..., открытия объектов, которые дадут энергетическую независимость нашей страны", - заявила глава правительства со сцены на Майдане.

Решение о выдвижении Тимошенко кандидатом в президенты толпа встретила аплодисментами и свистом.