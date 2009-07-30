Андрей Ющенко женился (фото)
19:50, 30 июля 2009Разное
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Церемония состоялась в узком кругу
|Сын Президента Украины Андрей Ющенко и Лиза Ефросинина на церемонии ”Гордость страны 2008”, 10 апреля 2009 г. Архив УНИАН
Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, церемония регистрации брака состоялась в узком кругу близких родственников жениха и невесты.
Как недавно сообщила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко в интервью Екатерине Осадчей, речь пойдет о скромных торжествах с участием лишь самых близких людей - не более 25 человек. Более шикарное празднование, возможно, состоится в следующем году, после президентских выборов.
Избранница сына президента — сестра телеведущей Маши Ефросининой, с Андреем Ющенко они знакомы уже несколько лет.
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