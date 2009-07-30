Андрей Ющенко женился (фото)

Сегодня в РАГСе Печерского района Киева состоялась регистрация брака старшего сына Президента Украины Андрея ЮЩЕНКО и Елизаветы ЕФРОСИНИНОЙ.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, церемония регистрации брака состоялась в узком кругу близких родственников жениха и невесты.

Как недавно сообщила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко в интервью Екатерине Осадчей, речь пойдет о скромных торжествах с участием лишь самых близких людей - не более 25 человек. Более шикарное празднование, возможно, состоится в следующем году, после президентских выборов.

Избранница сына президента — сестра телеведущей Маши Ефросининой, с Андреем Ющенко они знакомы уже несколько лет.