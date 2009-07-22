В Киеве на Троещине горел трамвай
11:50, 22 июля 2009Разное
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Водитель - в больнице
Вчера в Киеве на Троещине в результате пожара в трамвае №35 пострадал его водитель.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г.Киеве, при тушении пожара 32-летний водитель трамвая получил отравление угарным газом. Он госпитализирован в отделение токсикологии местной больницы.
Трамвай следовал в депо, пассажиров в нем не было.
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