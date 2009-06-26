Гостеприимство по-тимошенковски: на Грушевского сельских председателей рады видеть не везде

После совещания с сельскими председателями 23 маяв Выставочном центре на Левом берегу Киева, на сельских урядников льется обильный дождь кабминовской щедрости. Кабмин, среди прочего, позаботился об их зарплате и защитил от проверок государственных регулирующих органов. Более того – отныне сельские председатели (как и их коллеги из городов и поселков) имеют право беспрепятственного доступа в административные здания. Об этом позаботились – во исполнение поручений того же майского совещания – в Кабмине своим распоряжением №667-р от 17 июня. Приводим его текст:

«О беспрепятственном доступе сельских, поселковых и городских председателей в административные задния»

«Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным госадминистрациям обеспечить беспрепятственный доступ сельских, поселковых и городских председателей по предъявленным ими удостоверениям в административные здания, в которых размещены указанные органы (кроме центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями и правоохранительными органами), а также в здания, в которых размещены территориальные органы центральных органов исполнительной власти и правительственных органов, которые действуют в системе соответствующих министерств».

После принятия новой редакции Бюджетного кодексаэто распоряжение становится особенно своевременным – маловероятно, чтоб Минфину удалось разрезать ковригу государственного бюджета на 12 тысяч безукоризненно справедливых горбушек. Поэтому ходоки с удостоверениями сельских председателей и ходатайствами сельских общин непременно потянутся в Киев, к Минфину и в его Департамент территориальных бюджетов в поисках правды, справедливости (ведь она – есть) и больших дотаций.

Кроме Минфина, значительно прибавится работы у охраны Госкомитета по земельным ресурсам, Министерстве аграрной политики, Министерстве регионального развития, Госкомитетах лесного и рыбного хозяйств. Тем более, что, беспрепятственно зайдя со своими удостоверениями в местные администрации, сельские председатели и оглядеться не успеют, как их перенаправят в Киев, ведь отныне само правительство переняло на себя всю ответственность за самочувствие сельских общин.

Однако удивляет, почему в списке административных зданий, которые должны гостеприимно отворить свои двери перед посланниками сельских общин, нет собственно Кабинета Министров Украины. Сказав «а», стоит сказать и «б». Допускать сельских председателей на первый-пятый этажи, которые занимает в правительственном здании на Грушевского Минэкономики, и на восьмой-десятый, где находится Минфин, однако отказывать им в праве посетить Кабмин, который посередине – несколько невежливо. Ведь это стало бы очередным торжеством украинской демократии - увидеть сельских председателей, которые настойчиво ищут нужных чиновников в кабинетах Кабмина (а те от них прячутся кто куда) а их запыленные «Славуты», - среди автопарка министерских лексусов.

Станислав Голубенко