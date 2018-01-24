Из-за сложных погодных условий в Житомире продолжают убирать тротуары, дороги и мосты
13:21, 24 января 2018Разное
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На уборке скверов задействовано 2 трактора и 64 рабочих.
Ликвидация последствий непогоды в областном центре продолжается / zt-rada.gov.ua
В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах, тротуарах и мостах Житомира продолжает работать спецтехника.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"24 января на улицах города работает механизированная противообледенительная бригада в составе 13 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.
Сейчас в городе продолжается уборка улиц, скверов, тротуаров, мостов и путепроводов. Только в коммунальном предприятии «Зеленстрой» Житомирского городского совета на уборке скверов задействовано 2 трактора и 64 рабочие. Ликвидация последствий непогоды в областном центре продолжается.
Учитывая сложные погодные условия водителей просят быть осторожными на дорогах.
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