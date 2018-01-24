Из-за сложных погодных условий в Житомире продолжают убирать тротуары, дороги и мосты

В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах, тротуарах и мостах Житомира продолжает работать спецтехника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"24 января на улицах города работает механизированная противообледенительная бригада в составе 13 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

Сейчас в городе продолжается уборка улиц, скверов, тротуаров, мостов и путепроводов. Только в коммунальном предприятии «Зеленстрой» Житомирского городского совета на уборке скверов задействовано 2 трактора и 64 рабочие. Ликвидация последствий непогоды в областном центре продолжается.

Учитывая сложные погодные условия водителей просят быть осторожными на дорогах.