Из-за сложных погодных условий в Житомире продолжают убирать тротуары, дороги и мосты

13:21, 24 января 2018
Разное
95 0

На уборке скверов задействовано 2 трактора и 64 рабочих.

Ликвидация последствий непогоды в областном центре продолжается / zt-rada.gov.ua

В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах, тротуарах и мостах Житомира продолжает работать спецтехника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"24 января на улицах города работает механизированная противообледенительная бригада в составе 13 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

Сейчас в городе продолжается уборка улиц, скверов, тротуаров, мостов и путепроводов. Только в коммунальном предприятии «Зеленстрой» Житомирского городского совета на уборке скверов задействовано 2 трактора и 64 рабочие. Ликвидация последствий непогоды в областном центре продолжается.

Учитывая сложные погодные условия водителей просят быть осторожными на дорогах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter