Кумир Владимира Путина проиграл в Украине (мнение историка)

Известный украинский историк, доктор исторических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир СЕРГИЙЧУК комментируетзаявления премьер-министра РФ Владимира Путинана могиле генерала Деникина в Москве

Генерал Антон Деникин, как ярый российский националист, не признавал права украинского народа на собственную государственность. Он не признал украинизации частей на фронте. Вот такой пример: в 1918 году украинцы Кубани провозгласили свою независимость, а Деникин придя на Кубань, жестоко преследовал украинское движение – закрывал библиотеки, сжигал книги, нагайками, плетью выбивал дух украинства из кубанских казаков. Когда Деникин планировал поход на Москву, то в этой нетерпимости к украинству отвлекся от основного задания: он мечтал одновременно взять и красную Москву и Украину поставить на колени. Это была его стратегическая ошибка. Воюя с большевиками, он больше ненавидел украинцев. На этом и проиграл.

Деникин в своих призывах писал одно, но делал другое. Например, после входа деникинцев во взятый ранее украинскими войсками Киев, к его генералам обратились украинцы с вопросом, какой язык будет в школах? Ответ был однозначным: „конечно, на собачьем языке преподавать не будут”. Это полностью отражает взгляды самого Деникина.

Деникинские войска преследовали украинство, начиная с Донбасса и заканчивая Киевом. Всюду был террор. Поэтому Украина и поднялась. Где Деникин проиграл? В Украине! Именно здесь возникло против него восстание. В результате этого и Зимнего похода войск УНР, белая гвардия потеряла боеспособность и фактически разбежалась. Большое значение имело то, что по приказу Деникина был повешен лидер Кубанского казачества, член Кубанского совета, священник Калабухов. После этого кубанцы начали массово уходить из рядов белой гвардии. Поэтому, недооценка украинского момента - главная причина поражения генерала Деникина..

В конечном итоге, все, что подали российские информационные агентства, не является доказательством непосредственных слов Владимира Путина. Это все подано с рассказов архимандрита Тихона – духовника Путина. Не думаю, что государственный политик такого уровня, как Путин, который думает о будущем своей страны, мог так заявить.

Нынешняя Россия понимает, что события девяностолетней давности и настоящего – это разные времена и разная ситуация. Если девяносто лет тому назад организатор и проводник белого движения России Деникин не признавал государственности Украины, более того, с ней упорно боролся, то сегодня премьер России и все другие высокие чины вынуждены признавать независимое Украинское государство.

И есть еще один аргумент, который не дает права сегодня переносить мировоззрение Антона Деникина на строительство украино-российских отношений. Во времена Деникина государства Антанты (союзники белой России) не признавали независимости Украины. Государственный секретарь США даже не принял посла Украины. С ним говорили в Государственном департаменте, как с частным лицом. В настоящее время США, Англия, Франция Италия, другие ведущие государства нас признают. Поэтому рассказы архимандрита Тихона - это только желание и надежда на возрождение великой России, но никоим образом не реалии настоящего.

Владимир Сергийчук, доктор исторических наук