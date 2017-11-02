Эротический триллер Франсуа Озона выходит в прокат

2 ноября в прокат выходит «Двуличный любовник» – эротический триллер Франсуа Озона о романе психотерапевта и его пациентки.

По сюжету, молодая француженка обращается за помощью к психотерапевту. Между героями вспыхивает страсть, однако у нового любовника есть собственные секреты. Фильм получил прокатный рейтинг 18+.

Мировая премьера фильма прошла в рамках основной конкурсной программы 70-го Каннского кинофестиваля.

Главную роль в фильме исполнила Марин Вакт, которая уже снималась у Озона: их первой совместной работой стала мелодрама «Молода и прекрасна». «Четыре года назад, когда я только мечтал о проекте, Марин была еще слишком молода для этой роли. Но к тому времени, как я вернулся к «Двуличному Любовнику», у нее появился ребенок, она стала молодой женщиной. И мы оба были заинтересованы в том, чтобы снова поработать вместе» – вспоминает Озон. Роль психотерапевта Поля сыграл Жереми Ренье, постоянный актер братьев Дарденн («Мальчик с велосипедом», «Сен-Лоран. Стиль это я»).

Франсуа Озон – один из главных французских режиссеров современности, двукратный номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и обладатель премий Берлинале и Сан-Себастьяна. «Двуличный любовник» – это возвращение автора к жанру эротического триллера, который вместе с фильмами «Криминальные любовники» и «Бассейн» принес ему широкую известность. В основу фильма лег рассказ «Жизни близнецов» американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. По словам Озона, он изменил сюжет, но сохранил любимые темы автора: невроз, секс и темную сторону раздвоения личности.

«Двуличный любовник» выходит на экраны украинских кинотеатров 2 ноября. Накануне в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится допремьерный показ. Спонсоры мероприятия – ТМ Finlandia и ТМ Jack Daniel's.

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