Украинская вечеринка в Москве: "Вечерний Киев" под пиво (фоторепортаж)

В рамках международного песенного конкурса «Евровидение -2009» в Москве прошла украинская вечеринка.

Как и предполагали организаторы, мероприятие произвело настоящий фурор среди журналистов. Такой интерес не удивителен, ведь в рейтинге симпатий журналистов, который составляется в СК «Олимпийский» Лобода буквально за пару дней переместилась с 12 места на пятое. Кроме того, вчера на сцене московского «Евродома» в Манеже выступили настоящие звезды «Евровидения» предыдущих лет - Руслана и Ани Лорак.

А вот ожидаемая всеми Верка Сердючка поприветствовала собравшихся виртуально – через видеообращение. Вел вечеринку популярный украинский радиоведущий DJ Паша.

Кроме украинских лауреатов песенного конкурса прошлых лет, на сцене пели и нынешние конкурсанты «Евровидения-2009» - из Ирландии, Мальты, Беларуси, Латвии, Азербайджана. Не многим меньше на вечеринке было и звездных гостей. Одной из первых на вечеринку пришла французская певица Патрисия Каас, которая в этом году будет представлять свою страну на «Евровидении». Разместившись в удобном кресле вип-ложи, она внимательно наблюдала на происходящим на сцене. Поддержать украинскую делегацию пришел и известный по синглу "Boro Boro" Араш. В этом году он также участвует в Евровидении – в дуэте с азербайджанской конкурсанткой Айсель.

Но все-таки «гвоздем» программы стала украинская певица Светлана Лобода.

Гостям украинской вечеринки она подарила настоящий концерт, исполнив свои старые известные хиты и, конечно, композицию «Антикризисная девушка».

Под конец вечеринки Светлана пригласила всех выйти во двор Манежа и посмотреть салют, посвященный 64-й годовщине Победы.

Украинская команда угощала всех присутствующих конфетами «Вечерний Киев», а организаторы конкурса поили бесплатным пивом и соками.

Уже в фойе Манежа, после концерта, Светлану Лободу буквально атаковали журналисты и фоторепортеры из разных стран. Еще больший ажиотаж вокруг нее поднялся, когда в зале появился Филипп Киркоров и популярный российский телеведущий Андрей Малахов. Под вспышки десяток фотокамер Филипп Киркорови участник из Норвегии, Беларус Александр Рыбак, увлеченно общались с украинской конкурсанткой.

Роман Цимбалюк, Москва

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