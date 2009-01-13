Китайский "хаммер" оказался лучше оригинала

Новый внедорожник Mengshi, который производится китайской компанией Dongfeng Motor, превосходит американские боевые машины Hummer по большинству показателей. Об этом заявил генеральный конструктор Mengshi Хуан Сун, сообщает информационное агентство Синьхуа.

В частности, по утверждению разработчиков, опыт использования внедорожников военнослужащими китайской армии подтвердил превосходство Mengshi над боевой разновидностью Hummer, известной как Humvee, по 12 из 15 показателей, среди которых потребление горючего и грузоподъемность.

Mengshi был формально принят на вооружение китайской армии в 2007 году. Его разработка заняла около шести лет. А до начала серийного производства внедорожник прошел более 200 тысяч часов испытаний, включавших около 1,6 миллиона километров дорожных тестов.

Кроме этого, машина прошла различные экологические и другие испытания - сбрасывание с парашютом, транспортировку на большой высоте, эксплуатацию в условиях высоких и низких температур. Все они подтвердили техническое соответствие Mengshi основным требованиям, предъявляемым к армейским внедорожникам.

9 января 2009 года разработка инженеров компании Dongfeng Motor получила первое место за достижения в области национальной науки и технологий на местной конференции. Это первое завоевание такого уровня китайской автомобильной индустрии за последние 22 года.

Корпорация Dongfeng Motor основана в 1969 году, занимается производством грузовых автомобилей и пассажирского автотранспорта, автозапчастей и автокомпонентов, а также оборудования для производства автомобильной техники.

Лента.ру