Моссад окружил центр Киева? (фоторепортаж из синагоги)

Подобных мер безопасности в Киеве не было, по-видимому, со времен визитов в украинскую столицу Путина и Папы Римского. Синагога Бродского, куда вечером должен был приехать президент Израиля Моше Кацав, была окружена не только плотным строем украинской милиции, но и лицами в штатском – представителями украинских и израильских спецслужб. Создавалось впечатление, будто в Киев прибыла добрая половина личного состава Моссада.

На входе в синагогу тщательным образом проверяли даже вип-евреев, которые прибыли на встречу с израильским президентом. Сюда специально приехали представители еврейских общин из России, Израиля и США. Правда наших, отечественных евреев было не так много. Большинство из украинских представителей в ермолках – солидные бизнесмены.

Среди известных – медиамагнат и председатель Объединенной Еврейской общины Украины Вадим Рабинович, губернатор Запорожской области Евгений Червоненко и любимый баянист Кучмы Ян Табачник, который почему-то ходит без ермолки.

Журналисты ожидали, прибытия и других представителей Сиона от украинской бизнес- и власть-элиты, однако список ограничился названными именами. Президент Украины Виктор Ющенко, который перед этим встречался с Моше Кацавом, не доехал до синагоги. Шутили: забыл дома ермолку.

Кацав вспоминал добрым словом Ющенко и хвалил его за позитивное отношение и содействие развитию еврейской культуры в Украине, звучали другие комплименты украинской власти, в то же время деликатно промолчали о межэтнических конфликтах, которые не так давно громко раздувались в Киеве.

Представители украинской еврейской общины (ни один из них не был замечен с пейсами, одним из главных хасидских атрибутов, из чего следует, что они становятся “правильными” евреями тогда, когда нужно) сделали президенту Кацаву несколько подарков в виде серебряного рога и пожизненно – места в синагоге.

Петр Кравченя

Фото Дмитрия Стаховского