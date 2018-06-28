Черномырдин похвалил Черновецкого за пробки

Накануне Николая мэр Киева Леонид Черновецкий устроил к новогодним праздникам очередной прием для всего дипломатического корпуса в Украине и духовенства.

Не знаю, с чем это связано, но почему-то прием выглядел уже очень бедненьким как на гостей, так и на угощение. В прошлом году, кажется, не было такого посла, чтобы не пришел, как и представителя конфессии. Но в этом году столы пусто простаивали. Пришло буквально семь представителей религиозных конфессий, а послы, появившиеся на мероприятии, постарались быстро его покинуть.

– С чем вступаете в Новый год? – поинтересовалась я у мэра перед началом приема.

– Много тревог. Надеюсь, что во время отпуска я обо всем забуду.

– Какие такие тревоги?..

– Шантаж правительства. Горячая вода. То есть она, то нет ее. Пока я им не отключу воду, до тех пор они не успокоятся.

Мэр хвастался, что в этот раз будет на приеме больше всего послов за всю историю мэрии. Это свидетельствует о том, что киевлян уважают. Мы никаким опытом на таких приемах с послами не делимся, потому что у каждого свой опыт. В Украине он коррупционный, там – либеральный.

Бедненько накрытый стол Черновецкий объяснил тем, что решил экономить деньги киевлян. Мол, это жлобство топтаться ногами по икре.

– Есть кто-то, кто отказался от вашего приглашения?

– Только американец, потому что у него своя идея. Видимо, у него какие-то подозрения.

– Может быть, Вильям Тейлор не пришел, потому что в прошлом году вы ему плохо руку подали?

– Он хороший парень!

– Вы приглашали Сандея Аделаджу?

– Сандей Аделаджа не представляет религиозную конфессию (громко смеется. – Авт.). Он всего лишь скромный пастор своей церкви. Я его всегда приглашаю. Он присутствует на всех моих праздниках. Недавно я его приглашал, когда мы к Наливайченко (председатель СБУ. – Авт.) ходили. Поговорили о жизни, я чувствую его полную поддержку.

Как сам Черновецкий будет праздновать Новый год, он еще не решил, но новогоднее настроение его уже переполняло. Вчера он был не на шутку весел.

Черновецкий долго приветствовал господ послов и представителей церкви с наступающими новогодними праздниками. В приветствие он вложил все: само приветствие, долгие семейные истории о том, как он любил переодеваться Дедом Морозом, и как его дети это любили. День приема совпал с днем рождения его дочери, потому почтенные гости должны были выслушать еще и пространное приветствие папы своей доченьке.

Ничего удивительного, что некоторые послы не выдерживали и начинали просто себе есть и пить, не дожидаясь конца нудного монолога.

После Черновецкого слово взял посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. Он, как всегда, стоит по правую руку Черновецкого и, как всегда, произносит приветствие от всего дипкорпуса. И, как всегда, это приветствие звучит как ода Черновецкому.

Российский посол откуда-то взял, что приемы в мэрии с каждым годом становятся все более более теплыми и насыщенными».

После слов своего друга Черномырдина Черновецкий исчез, оставив своих гостей в одиночестве.

Черновецкий на днях открыл в мэрии музей подарков, на что Черномырдин заметил:

– У многих советских лидеров были тоже свои музеи, и у Сталина он был. Не знаю, что вас объединяет со Сталиным, но пусть будет только музей.

Черномырдин также напомнил Черновецкому, что он всегда его вспоминает, когда стоит в пробках, но вспоминает в позитиве. Мол, пробки – это признак того, что город растет, развивается.

Я поинтересовалась у гостей, нравится ли им вступать в Новый год с мыслью о Леониде Черновецком?

Глава мусульман Украины шейх Ахмед Тамим:

– Мэр ведет всегда себя, что называется без протокола, то есть свободно. Что хочет, то и всегда говорит. Он преодолел все барьеры в общении с людьми. Хочу всем пожелать, чтобы доброта распространялась.

Протоиерей Украинской автокефальной православной церкви Петр Кучминда долго смеялся, пока сказал:

– Всякая власть от Бога. Каждый народ достоин той власти, которую избирает.

Посол Казахстана Амангельды Жумабаев:

– Очень прекрасный человек, потому что большое внимание уделяет Казахстану. С его помощью мы будем строить посольство, бизнес-центр. Да здравствует!..

Черномырдину тоже, понятно, нравится вступать в Новый год с мыслью о Черновецком, потому что это «необычный, нестандартный мэр». Правда, в чем его нестандартность не разъяснил. Говорит, киевлянам лучше знать.

Нового заместителя мэра Евгения Червоненко тоже не покидала мысль о Черновецком:

– Мне нравится вступать в Новый год с мыслью о Черновецком, потому что он неординарный политик. Когда мои однопартийцы ударили мне в спину и сделали подлость, а именно Васюник (вице-премьер по гуманитарным вопросам. – Авт.), то Леонид Михайлович без колебаний предложил мне работу. Думал, это шутки, но он позвонил мне лично и сказал, что все серьезно. Тогда мы согласовали это с Президентом, потому что я человек, который не меняет свой курс в зависимости от рейтингов. Поэтому ценю в жизни такие черты, как порядочность и конечный результат. Многие смеются над Черновецким, но это смех от зависти к его рейтингу и популярности. Мне говорили, что это для меня понижение, но я так не считаю.

Викарий киевской митрополии УПЦ МП чуть не плакал от радости, что у Киева такой мэр:

– Украинская православная церковь почитает Леонида Михайловича за те дела, которые он свершает для нашей церкви. Блаженнейший митрополит Владимир недавно наградил его орденом в честь 1020-летия крещения Руси. Это свидетельство его заслуг перед Украинской православной церковью. Вы же понимаете, что просто так награды не даются. Он осеняет себя крестным знамением во время богослужения, то есть крестится. Знаете, крестится он достаточно сознательно и правильно. А это значит, что человек живет с верой в Бога. Посему пусть Господь и впредь помогает ему руководить городом Киев.

Ксеня Лесив