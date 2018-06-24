Черновецкий так целовался с Черномырдиным, что не заметил посла США

Хотя до Нового года и Рождества Христова еще немало времени, в киевской мэрии уже царит предрождественский дух. Вчера мер Киева Леонид Черновецкий устроил прием по случаю праздников, пригласив почти шестьсот человек, среди которых весь дипломатический корпус, депутаты разных уровней, духовенство разных конфессий и много других важных лиц.

Как и принято на приеме, для гостей постелили красную дорожку, по бокам стояли вымуштрованные парни в форме с оружием, беря “на караул” каждый раз, когда кто-то приходил, оркестр играл классическую музыку.

Важные лица раскланивались, хотя не все радовались и улыбались. Например, главный раввин Украины Моше Асмон стоял в углу, не выражая никакой радости, потому что, по его словам, он иудей, и «не имеет права даже разделить этот праздник с христианским миром». Однако пришел на прием, потому что «нужно поддержать мэра, подвести итоги за прошлый год и принять участие в подготовке решений на следующий год».

Почтил мэрию своим присутствием также посол России в Украине, дорогой друг Леонида Михайловича, Виктор Черномырдин. Виктор Степанович признался, что за годы своей работы в Киеве он первый раз участвует в таком мероприятии.

Господин посол был в приподнятом настроении. Я спросила его по-украински:

– Пане посол, яке свято для Вас важливіше – Новий рік чи Різдво?

Но Виктор Степанович, который любит похвалиться своими связями с Украиной, похоже, меня не понял (сказал, что ничего не слышит)... Выручил посла его друг и коллега, бывший дважды премьер-министр Виталий Масол, который, посмеиваясь, перевел вопрос на русский.

– Мы славяне, – ответил Черномырдин. – Поэтому Новый год для нас это всегда что-то новое, ну и Рождество – это тоже праздник.

– А чи відчуваєте Ви різдвяний дух?

Черномырдин опять ничего не понял (сказал, что ничего не слышит), но в этот раз Масол ему не помог, потому что так хохотал, что не мог произнести ни слова. Поэтому посол начал отвечать наугад: – Даже не вспомню, все нормально, – расплывчато сказал он.

После этой беседы всех пригласили к праздничным столам.

Хозяин вечера Леонид Черновецкий, появившись перед публикой, направился к своему другу Виктору Черномырдину. Они крепко обнялись и поцеловались. И тут произошел казус: рядом с Черномырдиным стоял посол Америки в Украине Уильям Тейлор, на которого Черновецкий не обратил никакого внимания, даже головой ему не кивнул. Мэр хотел было идти дальше. Но Черномырдин его остановил, показав рукой на Тейлора, дескать, поздоровайся. Приветствие хозяина послу Америки ограничилось скупым кивком головы и поспешным пожатием руки. Поэтому Тейлор на приеме долго не задержался – через 15 минут ушел.

Черновецкий приветствовал гостей на языке, похожем на украинский, читая с листа бумаги. Он сказал, что на протяжении года Киевский городской совет работал над единственной задачей – сделать более благополучной жизнь каждого киевлянина.

– Отдельно хочу отметить, – сказал мэр, – что горвластью делается все возможное, чтобы постоянно улучшать имидж украинской столицы как европейского города.

Приветственное слово от имени всего дипкорпуса произнес не кто иной, как посол России в Украине, правда, это слово больше было похоже на оду Черновецкому.

– От имени всего дипломатического корпуса выражаю особые слова благодарности вам, Леонид Михайлович, за то, что вы находите возможность принять нас здесь, дать возможность нам пообщаться с вами и подвести итоги прошлого года. Поверьте, нам очень нравится город Киев, мы любим Киев, мы знаем и видим, сколько вы прилагаете усилия для того, чтобы не просто обеспечивать, а украшать город Киев, знаменитый во всем мире. Сюда съезжаются люди со всего континента, чтобы посмотреть архитектуру, полюбоваться соборами, фресками россиянина Врубеля, поклониться святым мощам. Мы знаем, сколько вы внимания уделяете, чтобы сохранить эти исторические памятники.

Виктор Степанович также уточнил, как будет называться следующий год:

– Следующий год – это особый год. Он у всех по-разному называется, но у нас это год мыши, кто-то его называет годом крысы. К мыши у всех разное отношение, у нас, славян – плохое, однако этот год – 2008-й – год добра, благосостояния и любви. Поднимаю бокал во имя всех народов, во имя Украины!

После приветственных слов Леонид Михайлович поспешил между столами поздороваться с каждым гостем лично, многие бросались ему в объятия и за что-то благодарил, некоторые пришли напомнить о своих просьбах.

Владыка Мефодий, предстоятель Украинской православной автокефальной церкви пришел пожаловаться мэру, что при его власти автокефальной церкви не выделили ни куска земли.

– К сожалению, ни одного квадратного метра мы не получили при вашей власти, если бы меня хотели похоронить, то даже негде, – умоляющим голосом сказал Владыка Мефодий.

Но Черновецкий его утешил:

– Меня тоже негде хоронить. Я ознакомлюсь сейчас с вашим вопросом, и это для меня на данный момент главнее всего.

Мер с улыбкой следовал дальше, выслушивая и жалобы, и пожелания. Но чтобы возле каждого просителя не останавливаться, мэр говорил:

– Я вас уважаю!

Пробираясь между столами, Черновецкий получил подарок от посла Азербайджана – бутылку вина из граната, как он сказал, ноу-хау Азербайджана. Мер, еще не зная, что это такое, пообещал послу, что будет хранить подарок у себя на столе.

Кто-то из журналистов спросил его в лоб:

– А как это вы тут тратите свое время, когда киевляне нуждаются в вашей помощи?

– Я всегда думаю о киевлянах и, когда веду прием, – это уважение к киевлянам прежде всего. (Посмотрел на часы. – Авт.) Еще сегодня, даже после рабочего времени, я буду работать над проблемами киевлян, здесь я не буду долго.

Вопрос, который запутал Черномырдина, я повторила Черновецкому:

– Какое для вас праздник важнее – Новый год или Рождество?

– Новый год или Рождество? – удивленно переспросил Черновецкий. – Ну и вопрос... Я думаю – Новый год, как-то к нему привык больше.

– А Вам Николай приносит подарки?

– Николай?.. Подарки?.. Нет, пока еще я от него подарков не получал, но надеюсь...

Наскоро перездоровавшись с гостями, мэр Киева поспешил к выходу, наверное, и впрямь заниматься проблемами киевлян и с надеждой получить подарок от Святого Николая.

Оксана Климончук