Что и почем едят депутаты Украины, России, США и Израиля

Цены в буфете украинского парламента напоминают о "старых добрых временах". Не будем, впрочем, утомлять вас своими умозаключениями на сей счет, ибо достаточно заглянуть в меню...

Салат из свежей капусты - 50 копеек

Винегрет - 88 копеек

Бутерброд с семгой - 6,48 гривни

Бутерброд с икрой лососевой - 4,07 гривни

Соте из баклажанов - 84 копейки

Омлет с мясо-копчеными изделиями - 3,87 гривни

Пудинг творожный с джемом - 4,71 гривни

Сырники с изюмом - 4,11 гривни

Грибы в сметанном соусе - 4,86 гривни

Капуста тушеная - 2,30 гривни

Капуста цветная - 3, 52 гривни

Картофель тушеный - 1,08 гривни

Семга вареная с соусом - 18,27 гривни

Рыба масляная жареная - 8,22 гривни

Филе судака жареное в белках - 6,05 гривни

Филе судака тушенное в овощах - 6,65 гривни

Семга запеченная в майонезе -18,09 гривни

Биточки рыбные - 3,46 гривни

Биточки из филе судака припущенные - 4,00 гривни

Жаркое по-домашнему с вырезкой - 7,25 гривни

Корейка жареная -7,89 гривни

Шашлык из вырезки - 8,18 гривни

Шницель -3,96 гривни

Отбивная по-столичному - 5,27 гривни

Язык - 7,23 гривни

Блинчики по-царски - 3,56 гривни

Кофе из автомата -1,42 гривни

Чай из пакетика с лимоном - 65 копеек

Поскольку у журналистов есть правило не снимать в столовой, то депутаты обедают там постоянно. По наблюдениям, чаще всего берут шашлык из осетрины (он в этом меню не представлен). Иногда берут вареную рыбу - из той что подороже - и язык. Зварич как-то брал к кофе обычный творожок в шоколаде. Иногда депутаты берут по 50 грамм коньяка, который им обычно наливают в маленькие кофейные чашечки. Из прозрачных стаканчиков им вроде как неудобно. Спиртные напитки там стоят не дороже, чем в магазине. Обычное дело в Верховной Раде: миллионеры покупают и едят сосиски и сардельки, которые стоят около трех гривен за пару. Персонал очень вежлив одинаково со всеми: и с депутатами, и с помощниками, и с журналистами. Но бывают депутаты, которые требуют к себе внимания, и тогда сбегаются несколько буфетчиц, которые объясняют: это, мол, рубленое мясо, а это натуральное. Интересно при этом, депутаты иногда не берут сдачи, могут оставить копеек восемь. Возможно, это не чаевые, а так – не хотят захламлять бумажник, но выглядит смешно...

Что и по каким ценам едят парламентарии России, США и Израиля выяснила газета "Московский комсомолец".

Газета приводит меню столовых из разных органов российской власти.

Самые дорогие блюда

Госдума: говядина, тушенная с черносливом — 74,84 (меньше 3 долларов)

правительство: форель, припущенная с маслом, оливки, маслины, лимон, зелень — 63,70

Кремль: филе из говяжьей вырезки — 63,90

Самые дешевые закуски

Дума: огурцы свежие — 3,42

правительство: огурцы малосольные — 7,40

Кремль: салат из свежей капусты с клюквой — 10,70

При ближайшем рассмотрении в каждом из меню оказались свои особенности. Так, в 14-м корпусе Кремля, где работают сотрудники администрации президента, упор делают на "быстрые блюда" - там, например, есть пельмени, сосиски и сардельки. На закуску предлагают два вида грибов - опята и маслята, а на десерт - свежие арбуз и дыню.

В столовой Госдумы доминирует патриотическая тема. Тут подают сыр "Российский", "Православную" воду и горбушу по-русски. В Госдуме, в отличие от других органов власти, преобладает ценовая политика с "некруглыми" копейками. Цены вроде 7 рублей 06 копеек или 5 рублей 49 копеек в меню сплошь и рядом, отмечает издание.

В немецком бундестаге цены уже совсем другие: салат с виноградом, лесными грибами и вырезкой стоит 7,80 евро, картофельный суп с майораном - 3,50 евро, говяжья отбивная с картошкой и зеленым салатом - 7 евро, шницель по-венски с жареной картошкой, брусникой и салатом - 12,50 евро.

В Конгрессе США цены в заведениях общепита также далеки от российских. Например, азиатский суп с курицей и кокосовым орехом стоит 2,2 доллара. А блюдо дня от шеф-повара обойдется в 5,95 доллара.

В израильском Кнессете все обеды комплексные и стоят 21 шекель (примерно 5 долларов). Обед состоит из нескольких видов овощных салатов (их можно без ограничений накладывать в тарелку), овощного супа, двух видов гарнира плюс кусочек мяса, курицы или рыбы. Если просите положить еще кусочек - то на кассе с вас возьмут как за две порции. Хлеб и графин холодной воды - бесплатно. Десерт (пирожное) или 250-граммовая баночка газировки - еще 8 шекелей (примерно 1,5 доллара).