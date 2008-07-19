Мексиканцы захватили подлодку, полную кокаина (фото)

Мексиканские ВМС в сотрудничестве с американской разведкой задержали в Тихом океане самодельную подводную лодку с шестью тоннами кокаина на борту, сообщает агентство Reuters.

Подводная лодка была перехвачена в среду, после того как ее заметили с воздуха. Благодаря быстрым действиям военных экипаж лодки не успел потопить судно, как это было в августе 2007 г. На борту субмарины находились четыре колумбийца, которые рассказали, что судно направлялось из Колумбии в сторону США.

10-метровая субмарина спроектирована так, чтобы перемещаться на минимальной глубине и не оставлять следов на поверхности воды. По данным агентства, подобные дизельные подводные лодки используются для перевозки кокаина из Колумбии в Центральную Америку или Мексику, откуда наркотики доставляют в США.

Как напоминает агентство, с тех пор как в декабре 2006 года президентом Мексики стал Фелипе Кальдерон (Felipe Calderon), мексиканцам удалось перехватить несколько крупных грузов наркотиков. Однако, как отмечают эксперты, полиции не удается привлечь к ответственности наркоторговцев и остановить финансовые потоки преступных группировок. По их мнению, таким образом властям удалось бы нанести наркобизнесу больший ущерб.

Лента.ру, фото АР