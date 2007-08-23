США перехватили подлодку с пятью тоннами кокаина (2 фото)

Власти США перехватили в Тихом океане подводную лодку, перевозившую около пяти тонн контрабандного кокаина. Как сообщает AFP, перед задержанием перевозчики наркотиков успели затопить судно.

Лодка, большая часть которой при перемещении способна погружаться под воду, была замечена самолетом-разведчиком примерно в 480 километрах к юго-западу от границы Мексики и Гватемалы. При приближении корабля ВМФ США четверо находившихся на подлодке людей затопили ее вместе с грузом. Предполагаемые контрабандисты задержаны. Часть груза поднята.

Общая стоимость не доплывшей до адресата партии наркотика составляет около 352 миллионов долларов.

Daily Telegraph