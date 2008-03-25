Черновецкий покрасит коммунальные маршрутки в белый цвет
Басс объяснил, зачем
Все коммунальные маршрутки столицы перекрасят в белый цвет.
Об этом сообщает газета “Хрещатик” (№53 (3369)) со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.
Мероприятие ставит целью создать удобные условия для пассажиров ориентироваться в стоимости проезда.
Как отмечает издание, отныне узнать о стоимости проезда можно будет по цвету микроавтобуса. То есть, желтыми преимущественно пользуются частные компании, а все коммунальные с этой недели перекрасят в белый. Известно, что с прошлой недели частные перевозчики повысили плату за проезд на 25-50 коп., а тариф на проезд в коммунальном транспорте остается пока неизменным.
“Сегодня по Киеву курсируют 400 маршруток, принадлежащие городу, - объяснил Д.БАСС. - Стоимость проезда в них не будут повышать”.