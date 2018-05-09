Финалистка проекта "ИнКУБатор" Елена Яценко: Проект не должен заканчиваться, он необходим малому бизнесу

Проект «ИнКУБатор» в рамках программы КУБ «Страна успешного бизнеса», который реализует «Приват Банк» при участии Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) и призванный помочь развитию малого и среднего бизнеса в Украине, выходит на финишную прямую. В апреле состоится финал.

А начиналось все в сентябре 2016-го – тогда среди более 800 заявок на участие в проекте отобрали 22. Победители получили возможность бесплатно пройти обучение всем принципам ведения бизнеса, также им была предоставлена финансовая поддержка.

Среди двух десятков финалистов – предприниматель из Днепра Елена Яценко. В интервью УНИАН она рассказала, что дал ей в плане предпринимательства «ИнКУБатор», как стал развиваться ее бизнес и каковы впечатления остальных участников от проекта.

Елена, «ИнКУБатор» вышел на финишную прямую. Но давайте начнем с его старта - как вы стали участником проекта?

Хотелось расширить свой бизнес, но с этим были проблемы. И знакомые мне рассказали, что есть новая программа «Приват Банка» под название «КУБ», основная цель которой - помочь начинающим и поддержать уже открывших свое дело предпринимателей. Я подала заявку и все сложилось наилучшим образом.

А какой вы ведете бизнес?

Наш бизнес начался в 2008 году. Тогда грянул кризис. Это был очень тяжелый период для Украины. Мы с мужем остались без работы. Вот и решили заняться собственным делом. Это - товары медицинского назначения: средства дезинфекции, упаковочный материал, средства для стерилизации медицинского оборудования. Часто посещаем профильные выставки, в том числе зарубежные. Товар в основном импортируем.

Какое впечатление сложилось от проекта?

На данный момент в Украине даже приблизительно подобных проектов нет. «ИнКУБатор» и сам «КУБ» - единственный, кто поддерживает малый бизнес. Когда ты хочешь открыть и расширить свое небольшое дело, то найти поддержку практически невозможно. Инвестиций нет, помощи от государства тоже, проценты по кредитам неподъемные. А вот проект предлагает помощь реальную. В первую очередь он дал мне опыт и новые знания. И, конечно, средства для расширения бизнеса.

Вы принимали участие в бизнес-форумах, которые проводились в рамках проекта?

Да, я участвовала в бизнес-форуме, который проводился в Днепре. К тому времени нам уже выделили помощь «КУБа». И бизнес пошел. Нами сразу же было создано первое рабочие место – заведующего складом. Логистика стала расти, и мы создали еще одно рабочее место – заведующий тендерным отделом. Объемы продолжали увеличиваться и было создано третье рабочее место – менеджер по продажам. Вот так у нас благодаря преокту появилось три рабочих места. На сегодняшний день у нас все в порядке.

Каково ваше впечатление от бизнес-форума?

Была поражена количеством людей. Зал был переполнен. Вопросов задавалась масса. На них наставники просто не успевали отвечать. И это понятно - люди хотят расти, а для этого необходимы знания, профессиональная информация.

Да и основная цель «ИнКУБатора» не только поддержать малый бизнес финансово, а предоставить знания, причем бесплатно. И это очень важно. Я шла на бизнес-форум немного пессимистически настроенная. Но все вышло на ура. Я узнала много полезного и интересного от наставников. Кроме того, сами участники, среди которых было немало опытных бизнесменов, поделились полезной информацией. А эти знания потом мы применяли в своем бизнесе. Опыт и юридические знания неоценимо полезны. Считают, что такие бизнес-форумы нужно и в дальнейшем проводить.

Вы встречались на бизнес-форуме с массой людей. Каким бизнесом сейчас предпочитают заниматься?

Больше всего интересуются бытовыми направлениями – одежда, обувь, продукты питания. Еще многие хотят заниматься IТ-технологиями, строительным бизнесом. Узкими специализациями, как, к примеру, наш бизнес, связанный с медициной, мало интересуются. И причин несколько. Упираешься в несовершенную законодательную базу, плюс тендеры, участниками которых мы являемся, так как работаем с госучреждениями – больницами. В данном направлении много проблем. Поэтому заниматься бытовыми товарами проще. Этот бизнес и развивается. Он востребован каждый день и каждым.

Во время общения на бизнес-форуме участники обсуждали ситуацию в Украине? Какой они ее видят?

Все считают, что сейчас у бизнеса есть перспективы. Только бери и делай. Да, тяжело, есть трудности. Но они не должны останавливать. Не хватает знаний – узнай, нет финансов – помощь можно найти, как и нашли в «ИнКУБаторе». Мы привыкли жить за счет государства, считаем, что нам должны. Я считаю, что мне никто ничего не должен, поэтому и успешно развиваюсь.

А о каких трудностях чаще всего говорят предприниматели?

Все хотят снижения налогов. Мы с мужем ездим по миру, принимаем участие в международных выставках и видим, что начинающих бизнесменов в Украине не поддерживают. К примеру, во многих европейских странах есть для новичка налоговые каникулы. В течение трех лет он не уплачивает сборы. Учится работать и развиваться, а уж потом окрепшим помогает государству. Плюс у нас законы не поддерживают малый бизнес, они, скорей, наказывают.

Что вы имеете в виду?

Штрафы. Не успел заплатить налог – штраф. На один день задержал выплату – штраф. А ведь этими штрафами легко задавить малый бизнес. Новички бухгалтерию не очень-то хорошо знают, и часто попадают под штрафные санкции. А вот обучение и поддержка отсутствуют. Но они должны быть в отношении новичков, им нужны и экономические знания, и юридические. «ИнКУБатор» же все это предлагает и бесплатно.

Какая возрастная категория среди предпринимателей преобладала на форуме?

Очень много молодежи. Были и опытные бизнесмены, люди, как говорится, зрелого возраста. Но молодых - больше. И них много новых интересных идей. Я не жалею, что приняла в форуме участие. А то каждый сидит в своем кабинете и общается исключительно с партнерами. А на форуме ты узнаешь много нового от таких, как ты сам. И потом эти знания применяешь на деле.

В рамках программы «КУБ - Страна успешного бизнеса», а с ней и проекта «ИнКУБатор», была достигнута договоренность с рядом обладминистраций и муниципалитетов о компенсации предпринимателям - участникам проекта процентов по кредитам за счет местных бюджетов. Вас это коснулось?

Нет, мы этой льготой не пользовались. Но знаем, что она в процессе реализации.

«ИнКУБатор» финиширует в апреле. Вы готовы к финалу?

Судить будут по плодам. Важны результаты – чего достиг, используя предоставленные средства, сколько рабочих мест открыл. В любом случае, я рада, что брала участие в проекте. Он очень многому меня научил.

Когда проект «ИнКУБатор» стартовал, сразу заявлялось, что по его завершению поддержка участников продолжится…

Да, нам сразу говорили об этом. И правильно, что нас не бросят. И не важно – успешный ты бизнесмен или нет.

Вообще проект не должен заканчиваться, он должен развиваться и расширяться. Для малого бизнеса он необходим. Я прочувствовала на себе его эффективность. Думаю, в нынешних сложившихся условиях, чем больше будет предпринимателей, тем легче будет жить в стране. Если хотя бы каждый десятый человек создаст 2-3 рабочих места, то это не останется незамеченным для экономики. Изучив все тонкости бизнеса, что помогает сделать «ИнКУБатор», нужно смело открывать свое дело, и кормить себя и страну.

Вы продолжи ли бы свое участие в проекте?

Конечно. Во-первых, смогу поделиться с новичками в бизнесе своими опытом и знаниями. Они им пригодятся, однозначно. Во-вторых, хочу развивать свой бизнес, идти дальше. Поэтому мне проект необходим, очень хочется, чтобы он не заканчивался. Малому предпринимательству необходима помощь.

Мне проект очень сильно помог. Помимо того, что у нас настроилась логистика, что очень важно сейчас для бизнеса, нами созданы три рабочих места. И если мне нужна будет в дальнейшем помощь – а планы по развитию уже есть, то я, конечно, обращусь в проект.

Нина Сорока