Днепропетровская область с 2017 года внедряет новую программу кредитования малого и среднего бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время масштабного бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», инициированном Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщил первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман.

«ДнепрОГА способствует развитию предпринимательства в области. Вводим электронные админуслуги, обновили региональный Совет предпринимателей, который предоставляет бизнесменам консультации и организует полезные семинары. Сейчас разрабатываем новую программу кредитования для малого и среднего бизнеса. Ее суть: местные бюджеты компенсируют предпринимателям, которые официально принимают людей на работу, процентные ставки по кредитам. Это выгодно обеим сторонам: бизнес развивается - увеличиваются налоговые поступления в местные бюджеты. Планируем отработать этот механизм уже в 2017-м», - отметил Кужман, обращаясь к участникам форума.

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С апреля текущего года Приватбанк уже начал масштабное кредитование малого и среднего бизнеса по программе «Страна успешного бизнеса». Как сообщил на форуме начальник Днепровского регионального управления Приватбанка Владимир Мацак, раньше банкам малый бизнес был неинтересен.

«Мы не готовы были с ним работать. Сегодня же мы поняли, что малый и средний бизнес может сыграть очень большую роль в экономике нашей страны по примеру стран Западной Европы, где с частного предпринимательства платится 65% налогов в казну. Приватбанк сейчас кредитует предпринимателей за счет инвесторов банка, которые оформили у нас депозиты. Работники банка предлагают инвесторам рекламные ролики о предпринимателях, которые хотят получить кредиты под свое дело», - отметил Мацак.

По его словам, за счет программы «Страна успешного бизнеса» по состоянию на 1 октября, по всей Украине создано 79 тысяч новых рабочих мест. У банка появилась 101 тысяча заемщиков-предпринимателей, прокредитованных на сумму почти 1,4 млрд грн.

Мацак выразил уверенность, что в кредитовании малого и среднего бизнеса (в объемах от 50 до 300 тыс. грн) могут принять участие все банки Украины. Мацак подчеркнул, что со стороны Украинского союза промышленников и предпринимателей такие приглашения уже отправлены. Относительно компенсации со стороны местных бюджетов процентов по кредиту первое решение уже принято. В частности, местный совет города Покровск Донецкой области уже выделил 5 млн грн на компенсацию, и первые заемщики уже защитили свои бизнес-планы.

Благодаря совместным решениям предпринимателей, банкиров и местных властей организаторы бизнес-форума намерены за три предстоящих года за счет развития среднего и малого бизнеса намерены создать до 1 млн рабочих мест.

На форуме, в котором принимали участие около 700 известных и начинающих предпринимателей Днепропетровской области, говорили не только о поддержке малого и среднего бизнеса, но и об информационном обслуживании товаров, расширении сотрудничества, выходе на внешние рынки. Участники встречи могли получить индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерскому учету, юридическому сопровождению, перспективам франчайзинга, налоговой отчетности, бизнес-консалтингу.

Кроме того, на форуме звучали истории успеха уже состоявшихся предпринимателей.

«Сегодня хотел донести малому и среднему бизнесу, что все границы находятся в нашей голове. Обычный грузчик может за два дня продать 1,5 тонны меда в Германию и заработать 1,5 тысячи евро. Мы говорили о возможности даже для микро-бизнеса масштабироваться на весь мир. Сегодня можно начать бизнес без денег, и мы учим, как это сделать», - поделился один из спикеров форума, владелец бизнеса в Украине и за рубежом Евгений Василенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, в Днепре в здании «Менора Гранд-Хол» проходил региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и «ПриватБанка» - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступлений представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.