Прощай, наличка

Среднестатистический украинец шагу не может ступить без наличных денег. Бумажные гривни, а порой и металлическая мелочь понадобятся в общественном транспорте или такси, уличной кофейне, газетном киоске, на рынке, в небольшом магазинчике или аптеке. Даже в крупном сетевом супермаркете кассир может попросить рассчитаться наличными, ссылаясь на якобы плохой интернет.

Привычка пользоваться бумажными деньгами так прижилась в нашей стране, что украинцы готовы стоять в очереди, чтобы снять деньги с карты в день зарплаты, а спустя некоторое время еще раз стоять в очереди в этом же банке и эти же деньги переводить в безналичные для расчетов, к примеру, за коммунальные услуги.

Для нашего человека норма жизни то, что среднестатистический европеец считает пустой тратой времени. Гражданин Польши не будет тянуться в карман за мелочью в трамвае или булочной, а рассчитается с помощью карты или смартфона. А в скандинавских странах – Швеции, Норвегии или Дании, где доля безналичных платежей превышает 90%, при расчете наличными в небольшом придорожном кафе на вас посмотрят косо - как на гостя из развивающейся страны, до которой ставшие привычными правила оплаты электронными деньгами пока не дошли.

Европейцы привыкли рассчитываться безналом в магазинах, поликлиниках, на заправках и парковках, и даже делать благотворительные взносы для церкви, используя платежные карты или интернет. Украина же, по оценкам Национального банка, относится к группе стран с высоким уровнем наличности в экономике. Соотношение денежной базы к ВВП нашей страны в 2014 году составляло 18,1%, что чуть ниже 19,7%, зафиксированных в Беларуси, однако существенно превышает показатели европейских стран, колеблющиеся в пределах 2-11%.

Высокий уровень наличного оборота, по мнению регулятора, тормозит рост экономики, снижает ее прозрачность и задерживает развитие современных технологий. Одновременно высокая доля теневого сектора и низкий уровень доверия к банкам обеспечивают постоянный спрос на наличные. Мы попали в замкнутый круг.

В рамках проекта построения cashless-экономики Национальный банк заявил о планах к 2020 году снизить соотношение денежной базы к ВВП Украины до 7,5% и одновременно нарастить долю безналичных платежей до 55% с нынешних 40%. Для разработки стратегии в этом направлении регулятор взял на вооружение опыт Польши, Дании и Швеции, которые сумели свести до минимума наличный оборот, благодаря целенаправленной государственной политике. Среди действенных практических шагов – к примеру, полный запрет расчетов наличными в розничной торговле в Дании и отказ центробанка от услуг по транспортировке наличности в Швеции.

В Украине пока одним из самых ощутимых шагов по развитию безналичных платежей остается ограничение Нацбанком предельной суммы расчетов наличными. С 1 сентября 2013 года действует лимит на уровне 10 тыс. грн для расчетов между предприятиями и 150 тыс. грн – для расчетов физических лиц с предприятиями или между собой по договорам купли-продажи, подлежащих нотариальному заверению. В начале августа регулятор предложил снизить этот лимит для физлиц в 3 раза – до 50 тыс. грн, и обнародовал соответствующий проект постановления для общественного обсуждения, которое завершается 5 сентября.

Примечательно, что в июле прошлого года НБУ уже предлагал снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн, но это решение так и не было принято. УНИАН опросил экспертов относительно того, примет ли регулятор решение о снижении потолка расчетов наличными и как это поможет развитию безналичных платежей в Украине, а также какими будут последствия этого решения для украинского бизнеса и рядовых граждан.

Безналичное счастье

Эксперты склоняются к тому, что в этом году Национальный банк все-таки снизит лимит расчетов наличными, и это существенно не отразится на повседневной жизни украинцев. Впрочем, данная мера, по оценкам экспертов, сама по себе мало повлияет на культуру безналичных платежей в Украине.

Так, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова полагает, что в этом году потолок расчетов наличными будет снижен, и от этого экономика Украины только выиграет. «По неофициальным данным, сейчас на руках у населения порядка 95 млрд в долларовом эквиваленте. Это деньги, которые лежат мертвым грузом. Они могли бы пойти на кредитование бизнеса, развитие производства, повышение социальных стандартов», - пояснила она.

Также эксперт считает, что развитие безналичных расчетов будет способствовать возобновлению кредитования посредством снижения коррупции и реалистичных оценок финансового состояния заемщиков. При этом финансовые организации и банки смогут существенно сократить издержки на обслуживание клиентов.

Среди основных преимуществ безналичной формы расчетов для граждан она выделила комфорт и безопасность, поскольку в случае потери платежной карты ее можно заблокировать в считанные минуты, сохранив свои деньги. Кроме того, она отметила, что такой вид расчетов более гигиеничный, ведь бумажные деньги полны бактерий.

Коробкова констатировала, что популярность расчетов платежными картами среди украинцев растет, однако после трехкратной девальвации гривни и банкротства 80 банков немалая часть населения все-таки предпочитает осуществлять сбережения в наличной форме.

«Популярность безналичных платежей среди населения в значительной мере зависит от общей стабильности ситуации в экономике. Если население будет уверено в национальной валюте и стабильности банковской системы, то люди сами будут требовать предоставить им возможность рассчитываться безналичным путем», - считает она.

Помимо низкого доверия населения, эксперт обратила внимание на то, что во многих торговых точках в Украине, например, на рынках и в большинстве магазинов в небольших городах, отсутствуют терминалы для безналичных расчетов. И далеко не все предприниматели стремятся внедрять возможность безналичных расчетов, поскольку теневая экономика неразрывно связана с наличными деньгами.

Координатор комитета по электронным платежам Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Веремийченко к основным проблемам, препятствующим развитию безналичных расчетов, отнес еще теневую экономику, ментальность и привычки украинцев, недостатки платежной инфраструктуры.

«Если инфраструктуру можно развивать, а с теневой экономикой бороться, то изменить привычки граждан достаточно сложно. Поэтому и возникает необходимость применения более жестких инструментов стимулирования, к которым относится и предлагаемое снижение лимита на наличные операции», - отметил эксперт.

Среди преимуществ безналичных платежей для рядовых граждан Веремийченко выделил скорость, удобство и безопасность, а для бизнеса – возможность значительно ускорить обработку платежей и взаиморасчетов с контрагентами, что позволяет повысить эффективность и доходность бизнеса. Кроме этого, как пояснил эксперт, использование безналичных форм расчета позволяет снизить затраты на транспортировку и хранение наличности, а также снизить сопутствующие риски.

Бой с тенью

Эксперты полагают, что безналичные платежи помогут вывести экономику Украины из «тени». «Субъекты, использующие в своей деятельности безналичные формы оплаты, платят налоги, не скрывая своих денежных оборотов, чего нельзя сказать о тех, кто отдает предпочтение наличности. Уплаченные сегодня налоги завтра превратятся в качественные дороги, школьные учебники, лекарства и оборудование в больницах. Важность развития безналичных платежей касается многих аспектов нашей жизни», - подчеркнул Веремийченко.

В то же время, он отметил, что предлагаемое снижение лимита наличных расчетов станет одним из инструментов стимулирования развития безналичных платежей в Украине, но не сможет коренным образом и в короткие сроки изменить ситуацию, а будет лишь одним из комплекса шагов, которые необходимо предпринимать в ближайшее время.

Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также считает, что решение НБУ поможет лишь частично. «По разным оценкам, 40-65% нашей экономики прячется «в тени» от сильного налогового давления, и предприниматели вряд ли захотят выйти из нее только по той причине, что Нацбанк ввел ограничение на оплату наличными. Теневой и серый бизнес не будет соблюдать этот запрет, а крупные покупки в торговой сети, где есть ЭКА и белый учет, вполне могут учитываться на протяжении нескольких дней», - пояснил он.

Эксперт полагает, что порог в 50 тысяч гривен - слишком низкий для нашей страны и будет дискомфортным для участников рынка, раздражая прежде всего тот бизнес, который работает официально и платит налоги. Рационально было бы установить лимит на уровне около 100 тысяч и, как минимум, провести опросы крупных операторов розничной торговли, автосалонов, продавцов компьютеров и оргтехники.

В итоге, как прогнозирует Шапран, снижение потолка расчетов наличными позитивно отразится на банках, которые должны в результате получить приток ресурсов и повысить комиссионные доходы, при этом граждане и бизнес, в особенности теневая сфера, будут недовольны нововведениями.

«Было бы замечательно, если бы такие инициативы шли следом за смягчением налогового климата и либерализацией налоговой системы. Стране еще только предстоит пройти через структурные реформы. НБУ со своими желаниями о безналичных расчетах стоит в самом конце цепочки. Чрезмерное давление на рынок может только усилить желание розничной торговли уходить «в тень», поэтому с подобного рода ограничениями нужно быть острожным», - предупредил эксперт.

Руководитель аналитического департамента Александр Паращий также считает, что рост безналичных расчетов, в первую очередь, принесет пользу для банков, так как для их осуществления гражданам придется открывать банковские счета или наращивать суммы текущих депозитов.

«Это увеличит ликвидность банковской системы. Как результат, это может удешевить стоимость денег для банков и, возможно, несколько снизить процентные ставки. Также это может удешевить стоимость денежных переводов. Но это все в теории. На практике - очень сложно будет увидеть какой-либо эффект от таких ограничений, если они будут введены», - отметил эксперт.

Одинокий реформатор

Национальный банк как традиционный инициатор всего, что «мешает жить», будь то ограничения на валютном рынке для спасения гривни, чистка банков для повышения устойчивости банковской системы или ограничения наличных расчетов для давления на теневой сектор, также прекрасно понимает, что в одиночку с поставленной задачей не справиться.

«В европейских странах такие ограничения устанавливались на законодательном уровне. Гражданским кодексом Украины Национальный банк наделен полномочиями устанавливать предельные суммы расчетов наличностью, хотя в перспективе мы планируем выйти с инициативой об установлении такого ограничения на законодательном уровне, что будет соответствовать мировой практике», - пояснил УНИАН директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, регулятор считает, что помимо самого ограничения на законодательном уровне должны быть установлены ответственность, штрафы и назван контролер выполнения этих ограничений. В качестве иллюстрации Зайвенко привел пример закона «О нотариате», где необходимо предусмотреть, чтобы нотариус при заверении договоров между физлицами контролировал этот вопрос.

Представитель НБУ сообщил, что регулятор продолжает общественное обсуждение инициативы по снижению предельной суммы расчетов наличными между физлицами со 150 до 50 тысяч гривень, разместив соответствующий проект постановления на своем сайте, и по завершении этого обсуждения будет принимать решение. Скорее всего, лимит будет снижен.

«В мировой практике расчеты наличными ограничиваются в пределах 1-2 тыс. евро, поэтому сумма в 50 тыс. грн вполне целесообразна. Общество и бизнес к этому, в принципе, готовы. Безналичные расчеты в Украине развиваются, их доля растет. Думаю, что доля наличности будет снижаться, и решение о снижении предельной суммы расчетов наличными не вызовет вопросов и не будет иметь негативных последствий для граждан», - уверяет Зайвенко.

Итак, покупая у соседа гараж или подержанный автомобиль стоимостью 50 тысяч и выше, нужно рассчитывать, что придется делать это через банк. Разумеется, для ряда граждан, активно пользующихся платежными картами и проживающих в населенных пунктах с достаточно развитой инфраструктурой банкоматов и платежных терминалов, такой способ оплаты будет более комфортным. Но даже в прогрессивной столице нотариус - одна из веток государственной машины, заверяющий такую сделку, скорее всего, попросит оплатить свои услуги наличными. И потом, при государственной регистрации права собственности оплата пошлины, в лучшем случае, будет происходить посредством внесения наличных в платежный терминал. А было бы просто замечательно, если бы идея повысить платежную культуру в Украине объединяла усилия всех веток украинской власти, бизнеса и граждан. Честные граждане и прозрачные компании от этого только выиграют, но видимо, пока часа весов перевешивает в сторону нечестных и непрозрачных.

Если государство хочет изменений в этой сфере, то было бы логично стать локомотивом процесса и на своем примере показать, что безналичные расчеты – это здорово. Но пока ни центральные органы власти, ни местные муниципалитеты не смогли победить соблазн и отказаться от расчета за свои услуги на месте, наличными, иногда в карман. В конце сентября исполняется 6 лет с тех пор, как Кабинет министров принял постановление №878, которым обязал предпринимателей сферы торговли, общественного питания и услуг обеспечить обязательный прием специальных платежных средств. Решение предполагало, что до 1 июля 2011 года терминалы для приема платежных карт установят предприниматели в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а до 31 декабря 2011 года – и в населенных пунктах с численностью населения от 25 до 100 тыс. человек. Но это решение в полной мере не выполнено до сих пор и не понятно, кто должен контролировать его исполнение.

К слову, этим же постановлением Кабмин освободил от обязательного приема к оплате платежных карт заведения общественного питания закрытого типа, обслуживающие определенный контингент потребителей, включая личный состав Вооруженных Сил, студентов, учащихся и преподавателей высших, профессионально-технических, общеобразовательных учебных заведений, работников промышленных предприятий, предприятия торговли с торговой площадью до 20 кв. метров (кроме автозаправочных станций), а также предпринимателей, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 25 тыс. человек. Это исключение – огромный пласт неучтенного оборота наличных денег и громадное пространство для коррупции. А пора бы уже пустить новые технологии в свою страну, пока она окончательно не скатилась в средневековый мрак с банками налички в огороде и совдеповскими очередями в банк.

Ольга Гордиенко (УНИАН)