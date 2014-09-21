СНБО: Силовики оставили ряд населенных пунктов, чтобы не попасть в окружение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"С целью выравнивания линии, которая сейчас контролируется украинскими военными, было принято решение о передислокации наших подразделений на новые позиции, их укрепление для дальнейшего контроля обстановки с целью избежания ситуации, когда наших военных могут окружить", - сказал Лысенко, комментируя информацию относительно того, что украинские силовики оставили позиции в Ждановке и еще в нескольких населенных пунктах в зоне АТО.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 8 – раненыКак сообщал УНИАН, в зоне АТО идут активные бои, несмотря на перемирие. В частности, за сутки боевики обстреляли позиции украинских военных около 24 населенных пунктов и донецкого аэропорта.