За сутки на Донбассе 2 украинских военных погибли, 3 были ранены, 6 пропали без вести

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли двое украинских военных, трое ранены, шестеро пропали без вести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, в течение суток погибли двое украинских военнослужащих, трое получили ранения и шестеро пропали без вести.