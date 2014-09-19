За сутки на Донбассе 2 украинских военных погибли, 3 были ранены, 6 пропали без вести
13:09, 19 сентября 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли двое украинских военных, трое ранены, шестеро пропали без вести.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, в течение суток погибли двое украинских военнослужащих, трое получили ранения и шестеро пропали без вести.
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