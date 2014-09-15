Участников учений Rapid Trident-2014 ознакомили с правилами пользования имитационной взрывчаткой

Сегодня, 14 сентября, на территории военного городка «Центральное» Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного, с участниками украинско-американских тактических учений Rapid Trident-2014 состоялись занятия по соблюдению мер безопасности

Руководители на учебных местах провели инструктаж более тысячи военнослужащих из пятнадцати стран мира. В частности, иностранным коллегам продемонстрировали украинскую военную технику и вооружения, а также напомнили, как быстро и правильно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, участников обучения ознакомили с правилами пользования взрывчатыми веществами и устройствами.

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"В течение двух недель все военнослужащие будут иметь дело с взрывными пакетами, запалами, минами и другой имитационной взрывчаткой, - сообщил офицер Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подполковник Юрий Фтемов. - Именно поэтому армейцы должны знать, как действовать во время взрывных работ, на которой безопасном расстоянии находиться от проведения разминирования, какие сигналы подавать и т.п.".

В общем, во время проведения учений будет использоваться почти 700 единиц оружия и более 50 военных автомобилей и боевых машин. Также был проведен инструктаж личного состава по условиям использования систем имитации тактических действий MILES. Доведены требования техники безопасности при выполнении практических стрельб из стрелкового оружия.

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Следует отметить, что медицинское обеспечение учений соответствует высоким международным стандартам. Для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для сохранения жизни и здоровья участников обучения, на базе медицинского пункта Центрального городка Международного центра миротворчества и безопасности будет постоянно дежурить бригада врачей и реанимобиль.