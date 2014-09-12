На Житомирщине состоялось слаживание личного состава подразделений инженерного обеспечения

На Житомирщине, на базе одной из частей 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, сформированы две роты, назначение которых - инженерное обеспечение действий и операций подразделений Вооруженных Сил.

Все военные пополнили ряды войска в связи с частичной мобилизацией и имеют необходимые учетные специальности. В командный состав вошли отмобилизованные офицеры, которые проходили доподготовку в Центре разминирования Вооруженных Сил Украины.

После изучения руководящим составом социально-психологических и морально-деловых качеств, выяснение профессионального уровня и лидерских возможностей военнослужащих было проведено расстановку личного состава в соответствии со штатом, выдано стрелковое оружие, боевую технику и вооружение.

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Боевое слаживание началось с индивидуальной подготовки каждого военнослужащего под непосредственным руководством офицеров управления 8 армейского корпуса. В ходе занятий особое внимание уделялось огневой и медицинской подготовкам. Во время второго этапа практического семинара были проведены занятия по специальной и тактико-специальной подготовкам.

По оценке военно-инженерных специалистов, командование полка и управления 8 армейского корпуса, подразделения признаны готовыми к выполнению задач по назначению.