Силы АТО отразили нападение на блокпост вблизи поселка Адрианополь и захватили 8 боевиков

Силы АТО отразили нападение на блокпост неподалёку от поселка Адрианополь Донецкой области и захватили в плен восемь боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вчера террористы осуществили попытку атаковать блокпост сил АТО неподалёку от поселка Адрианополь Донецкой области», - заявил он.

«Нападение отражено, захвачены восемь боевиков и стрелковое оружие», - добавил Лысенко.