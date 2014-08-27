Силы АТО отразили нападение на блокпост вблизи поселка Адрианополь и захватили 8 боевиков
13:32, 27 августа 2014Армия
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Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Лысенко рассказал о ситуации на Донбассе / Фото УНИАН
Силы АТО отразили нападение на блокпост неподалёку от поселка Адрианополь Донецкой области и захватили в плен восемь боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Вчера террористы осуществили попытку атаковать блокпост сил АТО неподалёку от поселка Адрианополь Донецкой области», - заявил он.
«Нападение отражено, захвачены восемь боевиков и стрелковое оружие», - добавил Лысенко.
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