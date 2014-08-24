Порошенко присвоил очередные воинские звания Муженко и Полтораку

Президент Украины Петр Порошенко присвоил очередные воинские звания генерал-полковника начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Виктору Муженко и командующему Национальной гвардии генерал-лейтенанту Степану Полтораку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, новые погоны генералам глава государства вручил 23 августа.

Обращаясь к присутствующим, Порошенко отметил, что они должны сделать все возможное, чтобы слово «генерал» ассоциировалось со словом «герой», а не со словом «коррупция».

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По словам президента, подход к присвоению очередных высоких званий был «очень взвешенным». «Список мной был сокращен на две трети. Ключевой критерий - должны иметь, как правило, боевой опыт нахождения в зоне АТО, героические подвиги», - сказал он.

Вместе с тем, глава государства выразил убеждение, что присутствующие оправдают высокое звание генерала украинской армии. «Сегодня, к сожалению, звание генерала девальвировано. Украинский народ пока не очень уважает своих генералов, в отличие от украинского солдата. И я убежден, что вы своей службой Отечеству решительно поднимете статус и уважение к званию «Генерал украинского войска», - подчеркнул Порошенко.

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Вручая новые погоны, глава государства высоко оценил вклад командующих в борьбу с терроризмом, проведение антитеррористической операции на востоке Украины. «Благодаря вашему мудрому командованию было осуществлено много успешных операций», - сказал Порошенко.

Президент также присвоил очередные воинские и специальные звания и вручил новые погоны еще 18 военнослужащим. Соответствующие указы глава государства подписал 23 августа.