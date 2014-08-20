Силы АТО ведут бои за освобождение от террористов 10 городов Донбасса (карта АТО)

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Силы АТО ведут бои за освобождение от российских наемников Донецка, Луганска, Иловайска, Красного Луча, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугреса, Горловки и Станицы Луганской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Силы АТО продолжают наступление на позиции террористов», - подчеркнул он.

Лысенко отметил, что «продолжаются бои за освобождение от российских наемников Донецка, Луганска, Иловайска, Красного Луча, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугреса, Горловки, Станицы Луганской».

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«Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают операцию по установлению контроля над поселком Благодатным Амвросиевского района и проводят оперативные мероприятия в Ясиноватой и Ждановке», - отметил он.