Силы АТО ведут бои за освобождение от террористов 10 городов Донбасса (карта АТО)
Украинские военные продолжают наступление на позиции боевиков.
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Силы АТО ведут бои за освобождение от российских наемников Донецка, Луганска, Иловайска, Красного Луча, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугреса, Горловки и Станицы Луганской.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Силы АТО продолжают наступление на позиции террористов», - подчеркнул он.
Лысенко отметил, что «продолжаются бои за освобождение от российских наемников Донецка, Луганска, Иловайска, Красного Луча, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугреса, Горловки, Станицы Луганской».
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«Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают операцию по установлению контроля над поселком Благодатным Амвросиевского района и проводят оперативные мероприятия в Ясиноватой и Ждановке», - отметил он.