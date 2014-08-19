В СНБО рассказали, какие подразделения Россия стянула к границе с Украиной

Россия стянула к границе с Украиной боевые тактические группы из Екатеринбурга, танковое подразделение 35-й отдельной мотострелковой бригады из Брянской области, 74-ю отдельную мотострелковую бригаду из Кемеровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Россия продолжает наращивать военную группировку в Ростовской области», - сообщил он.

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Лысенко отметил, что «военнослужащих запаса, призванных на всероссийские сборы, направляют на границу с Украиной. В частности, группировка Вооруженных сил РФ в непосредственной близости от границы Украины увеличена за счет боевых тактических групп из Екатеринбурга, танкового подразделения 35-й отдельной мотострелковой бригады из Брянской области РФ, 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области».