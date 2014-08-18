Силы АТО заблокировали Горловку, Малую Ивановку, Андриановку и Алчевск (карта АТО)
12:55, 18 августа 2014Армия
7 0
В СНБО отмечают, что боевики убегают из заблокированных городов.
mediarnbo.org
Смотреть карту АТО в лучшем качестве.
Силы Антитеррористической операции полностью заблокировали Горловку, Малую Ивановку, Андриановку и Алчевск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеТеррористы обстреляли из "Града" колонну беженцев в Луганской области
«Полностью заблокированы Горловка, Малая Ивановка, Андриановка и Алчевск», - сказал он.
«Российские наемники в срочном порядке покинули эти города», - прибавил представитель СНБО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter