Порошенко подписал закон о повышении предельного возраста военнообязанных в запасе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о повышении предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе, которые имеют опыт прохождения военной службы и могут быть использованы для доукомплектования Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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В соответствии с Законом «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе повышен для второго разряда с 50 до 60 лет для рядовых, сержантов, старшин, с 55 до 60 лет – для младшего и старшего офицерского состава, до 65 лет – для высшего офицерского состава.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 22 июля.