СНБО: Российские военные четыре часа обстреливали "Градами" позиции АТО

Об этом рассказал во вторник на брифинге пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

"В понедельник с 10 часов утра в течение четырех часов российские военные обстреливали с использованием артиллерии и установок "Град" позиции украинских пограничников близ Васильевки и Амвросиевки", - цитирует Лысенко Украинская правда.

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"Огонь велся с позиций близ российского села Марфовка", - уточнил он.

Секретарь СНБО сообщил, что "в 6 часов вечера россияне из гаубиц обстреляли украинский городок Амвросиевку и позиции сил АТО, расположенные неподалеку.

"С 10-ти вечера в течение трех часов подразделения украинских военных в районе Станицы Луганской, Луганской области были обстреляны минометно-артиллерийским огнем с территории РФ. В дальнейшем россияне перенесли хаотичный огонь вглубь территории Украины", - заявил Лысенко.

Он также сообщил, что "в полночь российские военные обстреляли из установок "Град" позиции украинских десантников под Амвросиевкой".

"Через два часа с российской территории был произведен артиллерийский обстрел блокпоста сил АТО в районе Дьяково", - рассказал пресс-секретарь СНБО.