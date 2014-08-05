Военные инженеры восстановили четыре моста, уничтоженные террористами

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны.

"Террористы не задумываясь оставляют отрезанными от медицинского обеспечения, снабжения продовольствием десятки тысяч мирных украинцев. Ведь основное сообщение в регионе - автомобильное. Однако мы, военные, не можем бросить людей в беде", - подчеркивает офицер инженерных войск.

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Теперь 40-метровый мост, установленный специалистами инженерных войск Вооруженных Сил Украины будет служить жителям Северодонецка, пока не восстановят постоянную переправу.

В общем, военными инженерами в районе проведения АТО уже установлено четыре моста, которые соединили между собой густонаселенные районы Донецкой и Луганской областей. Их надежность военные проверяют всегда лично. Они первыми переезжают боевыми машинами по свежеустановленным переправам.