Военные инженеры восстановили четыре моста, уничтоженные террористами
4 августа, жители Северодонецка, Луганской области, со слезами благодарили военным инженерам за восстановленный мост через реку Боровую.
Об этом сообщает официальный сайт Минобороны.
"Террористы не задумываясь оставляют отрезанными от медицинского обеспечения, снабжения продовольствием десятки тысяч мирных украинцев. Ведь основное сообщение в регионе - автомобильное. Однако мы, военные, не можем бросить людей в беде", - подчеркивает офицер инженерных войск.
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Теперь 40-метровый мост, установленный специалистами инженерных войск Вооруженных Сил Украины будет служить жителям Северодонецка, пока не восстановят постоянную переправу.
В общем, военными инженерами в районе проведения АТО уже установлено четыре моста, которые соединили между собой густонаселенные районы Донецкой и Луганской областей. Их надежность военные проверяют всегда лично. Они первыми переезжают боевыми машинами по свежеустановленным переправам.