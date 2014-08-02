Военные возвращают советские танки-памятники, украденные с постаментов на Донбассе

22:24, 02 августа 2014
Армия
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На днях во время освобождения города Константиновка Донецкой области от террористов воины Высокомобильных десантных войск и разведчики нашли советский танк периода Второй мировой войны «ИС-3».

REUTERS

В свое время он служил памятником Победы над немецко-фашистскими захватчиками, но террористы сняли машину с постамента и переоборудовали для боя в современных условиях.

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Танк использовался, в первую очередь, как средство психологического воздействия на общественность. Террористы ездили на нем по городам Донбасса и кичились своей надуманной военной силой. На броне бандиты нарисовали красную звезду, а дополнительные баки украшали надписи «На Львов» и «Киев». Кроме этого, террористы использовали его как передвижную бронированную огневую точку.

Специалистами Вооруженных Сил Украины исследуется факт стрельбы из пушки танка. И бесспорным является тот факт, что из крупнокалиберного пулемета на самодельной турели, которую террористы установили на башне танка, велся огонь по мирному населению, так и по военнослужащим ВСУ и других военных формирований, выполняющих задачи в рамках АТО.

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После установки аккумуляторов боевая машина завелась и сама заехала на трал для транспортировки на ремонтную базу Вооруженных Сил Украины. После проведения всех необходимых работ по демилитаризации этого бронированного памятника его торжественно вернут обратно на постамент.

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